https://1prime.ru/20261125/birzha-875550504.html

Петербургская биржа запускает первую систему макроэкономических индикаторов

Петербургская биржа запускает первую систему макроэкономических индикаторов - 25.11.2026, ПРАЙМ

Петербургская биржа запускает первую систему макроэкономических индикаторов

Петербургская биржа запускает первую в России систему макроэкономических индикаторов на базе реальных сделок для того, чтобы государство и бизнес могли... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T17:11+0300

2026-11-25T17:11+0300

2026-11-25T17:11+0300

рынок

россия

игорь артемьев

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875550504.jpg?1795615917

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Петербургская биржа запускает первую в России систему макроэкономических индикаторов на базе реальных сделок для того, чтобы государство и бизнес могли оперативно получать понятную картину состояния товарного рынка и динамики цен на сырьевые товары, сообщила торговая площадка. Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в среду провел презентацию этой системы в рамках мероприятия "Национальные индикаторы: новые биржевые ориентиры для государства и бизнеса". "Петербургская биржа представила первую в России систему макроэкономических индикаторов состояния товарного рынка, построенную на основе реальных сделок", - говорится в сообщении. "Новый инструмент призван стать единым ориентиром для государства и бизнеса, отражающим реальную динамику цен на сырьевые товары России", - добавляется в сообщении. Новая система состоит из трех уровней: товарный, отраслевой, а в ее основе - флагманский индекс Петербургской биржи. Этот индекс - единый индикатор, отражающий среднее изменение цен на промышленные и сырьевые товары. По словам Артемьева, флагманский индекс базируется на данных биржевых торгов, внебиржевых договоров и опросов. А ключевое преимущество новой системы и индексов - их оперативность, поскольку этот инструмент позволит видеть понятную динамику цен на сырье раньше, чем будут публиковаться рыночные данные официальной статистики. "Это превращает их из справочного материала в рабочий инструмент для государственных решений, бизнес-стратегий и аналитики", - приводятся в релизе слова президента торговой площадки. Артемьев пояснил, что государство получит оперативную картину цен на сырье по отраслям, бизнес - вызывающий доверие национальный индикатор, основанный на российских данных, а эксперты и аналитики - единый бенчмарк товарного рынка с доступными значениями и методикой. Значения новых индексов Петербургской биржи будут представлены в марте 2027 года на XI Международном форуме "Биржевой товарный рынок", уточняется в сообщении торговой площадки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, игорь артемьев