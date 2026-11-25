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Петербургская биржа запускает первую систему макроэкономических индикаторов
Петербургская биржа запускает первую систему макроэкономических индикаторов - 25.11.2026, ПРАЙМ
Петербургская биржа запускает первую систему макроэкономических индикаторов
Петербургская биржа запускает первую в России систему макроэкономических индикаторов на базе реальных сделок для того, чтобы государство и бизнес могли... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T17:11+0300
2026-11-25T17:11+0300
2026-11-25T17:11+0300
рынок
россия
игорь артемьев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875550504.jpg?1795615917
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Петербургская биржа запускает первую в России систему макроэкономических индикаторов на базе реальных сделок для того, чтобы государство и бизнес могли оперативно получать понятную картину состояния товарного рынка и динамики цен на сырьевые товары, сообщила торговая площадка.
Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в среду провел презентацию этой системы в рамках мероприятия "Национальные индикаторы: новые биржевые ориентиры для государства и бизнеса".
"Петербургская биржа представила первую в России систему макроэкономических индикаторов состояния товарного рынка, построенную на основе реальных сделок", - говорится в сообщении.
"Новый инструмент призван стать единым ориентиром для государства и бизнеса, отражающим реальную динамику цен на сырьевые товары России", - добавляется в сообщении.
Новая система состоит из трех уровней: товарный, отраслевой, а в ее основе - флагманский индекс Петербургской биржи. Этот индекс - единый индикатор, отражающий среднее изменение цен на промышленные и сырьевые товары.
По словам Артемьева, флагманский индекс базируется на данных биржевых торгов, внебиржевых договоров и опросов. А ключевое преимущество новой системы и индексов - их оперативность, поскольку этот инструмент позволит видеть понятную динамику цен на сырье раньше, чем будут публиковаться рыночные данные официальной статистики.
"Это превращает их из справочного материала в рабочий инструмент для государственных решений, бизнес-стратегий и аналитики", - приводятся в релизе слова президента торговой площадки.
Артемьев пояснил, что государство получит оперативную картину цен на сырье по отраслям, бизнес - вызывающий доверие национальный индикатор, основанный на российских данных, а эксперты и аналитики - единый бенчмарк товарного рынка с доступными значениями и методикой.
Значения новых индексов Петербургской биржи будут представлены в марте 2027 года на XI Международном форуме "Биржевой товарный рынок", уточняется в сообщении торговой площадки.
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рынок, россия, игорь артемьев
Рынок, РОССИЯ, Игорь Артемьев
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Петербургская биржа запускает первую в России систему макроэкономических индикаторов на базе реальных сделок для того, чтобы государство и бизнес могли оперативно получать понятную картину состояния товарного рынка и динамики цен на сырьевые товары, сообщила торговая площадка.
Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в среду провел презентацию этой системы в рамках мероприятия "Национальные индикаторы: новые биржевые ориентиры для государства и бизнеса".
"Петербургская биржа представила первую в России систему макроэкономических индикаторов состояния товарного рынка, построенную на основе реальных сделок", - говорится в сообщении.
"Новый инструмент призван стать единым ориентиром для государства и бизнеса, отражающим реальную динамику цен на сырьевые товары России", - добавляется в сообщении.
Новая система состоит из трех уровней: товарный, отраслевой, а в ее основе - флагманский индекс Петербургской биржи. Этот индекс - единый индикатор, отражающий среднее изменение цен на промышленные и сырьевые товары.
По словам Артемьева, флагманский индекс базируется на данных биржевых торгов, внебиржевых договоров и опросов. А ключевое преимущество новой системы и индексов - их оперативность, поскольку этот инструмент позволит видеть понятную динамику цен на сырье раньше, чем будут публиковаться рыночные данные официальной статистики.
"Это превращает их из справочного материала в рабочий инструмент для государственных решений, бизнес-стратегий и аналитики", - приводятся в релизе слова президента торговой площадки.
Артемьев пояснил, что государство получит оперативную картину цен на сырье по отраслям, бизнес - вызывающий доверие национальный индикатор, основанный на российских данных, а эксперты и аналитики - единый бенчмарк товарного рынка с доступными значениями и методикой.
Значения новых индексов Петербургской биржи будут представлены в марте 2027 года на XI Международном форуме "Биржевой товарный рынок", уточняется в сообщении торговой площадки.