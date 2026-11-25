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Российский бизнес начал активизировать деятельность на Ближнем Востоке

Российский бизнес начал активизировать деятельность на Ближнем Востоке - 25.11.2026, ПРАЙМ

Российский бизнес начал активизировать деятельность на Ближнем Востоке

Обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияло на деловую активность, но с середины октября российский бизнес начал активизировать свою деятельность в регионе, | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:52+0300

2026-11-25T15:52+0300

2026-11-25T15:52+0300

бизнес

россия

ближний восток

оаэ

персидский залив

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияло на деловую активность, но с середины октября российский бизнес начал активизировать свою деятельность в регионе, количество обращений от потенциальных клиентов постепенно возвращается к привычным показателям, рассказала РИА Новости эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке, руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра. "Обострение ситуации на Ближнем Востоке, разумеется, повлияло на деловую активность в регионе, хотя последствия оказались неодинаковыми для разных отраслей", - сказала она. Наиболее заметный ущерб, по ее словам, понесли компании, зависящие от туристического потока: магазины, рестораны, ивент-агентства и представители сферы услуг. "Снизился спрос и на регистрацию компаний и консалтинговое сопровождение. При этом IT-бизнес и торговые компании, использующие Эмираты преимущественно как расчетный хаб и не зависящие от поставок в регион, практически не ощутили изменений", - заметила собеседница агентства. "При этом с середины октября отмечает восстановление деловой активности российского бизнеса: количество входящих обращений от потенциальных клиентов постепенно возвращается к привычным показателям. Компании вновь интересуются регистрацией бизнеса, участием в выставках и конференциях, организацией бизнес-миссий, а также бухгалтерским и налоговым сопровождением", - добавила Танцюра. Впрочем, говорить о полном восстановлении региона пока рано. По оценке эксперта, логистика по-прежнему испытывает серьезные трудности, а последствия для нефтедобывающей отрасли и инфраструктуры сохраняются.

ближний восток

оаэ

персидский залив

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бизнес, россия, ближний восток, оаэ, персидский залив