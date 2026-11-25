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Бюджет фонда ОМС на 2027 год полностью покрывает необходимые объемы

Бюджет фонда ОМС на 2027 год полностью покрывает необходимые объемы - 25.11.2026, ПРАЙМ

Бюджет фонда ОМС на 2027 год полностью покрывает необходимые объемы

Бюджет фонда ОМС на 2027 год полностью покрывает необходимые объемы в соответствии с проектом программы государственных гарантий, сообщил глава Федерального... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:30+0300

2026-11-25T13:30+0300

2026-11-25T13:30+0300

финансы

омс

совет федерации

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бюджет фонда ОМС на 2027 год полностью покрывает необходимые объемы в соответствии с проектом программы государственных гарантий, сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин. Баланин в среду принял участие в заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. "Бюджет фонда на следующий год в полном объеме покрывает необходимые объемы в соответствии с проектом программы государственных гарантий", - сказал Баланин.

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финансы, омс, совет федерации