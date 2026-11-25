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Бюджет фонда ОМС на 2027 год полностью покрывает необходимые объемы
Бюджет фонда ОМС на 2027 год полностью покрывает необходимые объемы - 25.11.2026, ПРАЙМ
Бюджет фонда ОМС на 2027 год полностью покрывает необходимые объемы
Бюджет фонда ОМС на 2027 год полностью покрывает необходимые объемы в соответствии с проектом программы государственных гарантий, сообщил глава Федерального... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:30+0300
2026-11-25T13:30+0300
2026-11-25T13:30+0300
финансы
омс
совет федерации
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бюджет фонда ОМС на 2027 год полностью покрывает необходимые объемы в соответствии с проектом программы государственных гарантий, сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
Баланин в среду принял участие в заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
"Бюджет фонда на следующий год в полном объеме покрывает необходимые объемы в соответствии с проектом программы государственных гарантий", - сказал Баланин.
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финансы, омс, совет федерации
Финансы, ОМС, Совет Федерации
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бюджет фонда ОМС на 2027 год полностью покрывает необходимые объемы в соответствии с проектом программы государственных гарантий, сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
Баланин в среду принял участие в заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
"Бюджет фонда на следующий год в полном объеме покрывает необходимые объемы в соответствии с проектом программы государственных гарантий", - сказал Баланин.