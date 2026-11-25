https://1prime.ru/20261125/bolgarija-875556508.html
Болгария утвердила план восстановления объектов инфраструктуры для НАТО
Болгария утвердила план восстановления объектов инфраструктуры для НАТО - 25.11.2026, ПРАЙМ
Болгария утвердила план восстановления объектов инфраструктуры для НАТО
Правительство Болгарии утвердило план восстановления и строительства объектов инфраструктуры, которые будут включены в логистическую сеть НАТО, сообщает... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T19:16+0300
2026-11-25T19:16+0300
2026-11-25T19:16+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Правительство Болгарии утвердило план восстановления и строительства объектов инфраструктуры, которые будут включены в логистическую сеть НАТО, сообщает пресс-центр министерства обороны страны.
"План включает три проекта по восстановлению и строительству топливных резервуаров и модернизации сопутствующей инфраструктуры – насосных станций, трубопроводов, систем приема и распределения топлива, а также систем управления и контроля", - говорится в коммюнике.
Как отмечается, проекты будут реализованы после 2030 года.
План является частью обязательств Болгарии как союзника по НАТО и призван способствовать повышению оперативной готовности и укреплению коллективной обороны.
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мировая экономика, болгария, нато
Мировая экономика, БОЛГАРИЯ, НАТО
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Правительство Болгарии утвердило план восстановления и строительства объектов инфраструктуры, которые будут включены в логистическую сеть НАТО, сообщает пресс-центр министерства обороны страны.
"План включает три проекта по восстановлению и строительству топливных резервуаров и модернизации сопутствующей инфраструктуры – насосных станций, трубопроводов, систем приема и распределения топлива, а также систем управления и контроля", - говорится в коммюнике.
Как отмечается, проекты будут реализованы после 2030 года.
План является частью обязательств Болгарии как союзника по НАТО и призван способствовать повышению оперативной готовности и укреплению коллективной обороны.