https://1prime.ru/20261125/bolgarija-875556508.html

Болгария утвердила план восстановления объектов инфраструктуры для НАТО

Болгария утвердила план восстановления объектов инфраструктуры для НАТО - 25.11.2026, ПРАЙМ

Болгария утвердила план восстановления объектов инфраструктуры для НАТО

Правительство Болгарии утвердило план восстановления и строительства объектов инфраструктуры, которые будут включены в логистическую сеть НАТО, сообщает... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T19:16+0300

2026-11-25T19:16+0300

2026-11-25T19:16+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Правительство Болгарии утвердило план восстановления и строительства объектов инфраструктуры, которые будут включены в логистическую сеть НАТО, сообщает пресс-центр министерства обороны страны. "План включает три проекта по восстановлению и строительству топливных резервуаров и модернизации сопутствующей инфраструктуры – насосных станций, трубопроводов, систем приема и распределения топлива, а также систем управления и контроля", - говорится в коммюнике. Как отмечается, проекты будут реализованы после 2030 года. План является частью обязательств Болгарии как союзника по НАТО и призван способствовать повышению оперативной готовности и укреплению коллективной обороны.

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мировая экономика, болгария, нато