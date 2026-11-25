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БПЛА атаковали предприятия в Сызрани

БПЛА атаковали предприятия в Сызрани - 25.11.2026, ПРАЙМ

БПЛА атаковали предприятия в Сызрани

Вражеские БПЛА пытались атаковать предприятия Сызрани Самарской области, зафиксированы небольшие повреждения, погибших и пострадавших нет, сообщил глава... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T11:20+0300

2026-11-25T11:20+0300

2026-11-25T11:20+0300

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САРАТОВ, 25 ноя - ПРАЙМ. Вражеские БПЛА пытались атаковать предприятия Сызрани Самарской области, зафиксированы небольшие повреждения, погибших и пострадавших нет, сообщил глава городского округа Андрей Советкин. Ранее губернатор Вячеслав Федорищев проинформировал, что за ночь над Самарской областью было сбито более 145 беспилотников ВСУ. Один человек погиб, его семье окажут помощь. Он добавил, что на отдельных территориях произошли отключения электричества. "Сегодня утром враг предпринял попытку атаки на предприятия города. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают экстренные службы. Зафиксированы небольшие повреждения, в течение нескольких часов они будут отработаны", - написал глава Сызрани на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Советкин поблагодарил военных и бойцов мобильных огневых групп "БАРС-Крылья", благодаря действиям которых удалось избежать жертв на территории города и повреждений гражданской инфраструктуры.

самарская область

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общество , россия, самарская область, всу