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Британия выделит на морские дроны для разминирования 186,2 миллиона долларов
Британия выделит на морские дроны для разминирования 186,2 миллиона долларов - 25.11.2026, ПРАЙМ
Британия выделит на морские дроны для разминирования 186,2 миллиона долларов
Минобороны Великобритании сообщило о планах направить более 186 миллионов долларов на закупку автономных необитаемых подводных аппаратов REMUS 620,... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T10:26+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минобороны Великобритании сообщило о планах направить более 186 миллионов долларов на закупку автономных необитаемых подводных аппаратов REMUS 620, предназначенных для разминирования. "Способность Великобритании защищать жизненно важные морские маршруты должна укрепиться благодаря инвестициям в размере 142 миллионов фунтов стерлингов (около 186,2 миллиона долларов - ред.) в необитаемые подводные аппараты", - говорится в заявлении ведомства. Как уточнили в британском минобороны, речь идет об аппаратах REMUS 620, разработанных американской компанией Huntington Ingalls Industries, которые планируется задействовать для обезвреживания подводных мин. Такие аппараты способны погружаться на глубину до 600 метров и работать до 110 часов.
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минобороны Великобритании сообщило о планах направить более 186 миллионов долларов на закупку автономных необитаемых подводных аппаратов REMUS 620, предназначенных для разминирования.
"Способность Великобритании защищать жизненно важные морские маршруты должна укрепиться благодаря инвестициям в размере 142 миллионов фунтов стерлингов (около 186,2 миллиона долларов - ред.) в необитаемые подводные аппараты", - говорится в заявлении ведомства.
Как уточнили в британском минобороны, речь идет об аппаратах REMUS 620, разработанных американской компанией Huntington Ingalls Industries, которые планируется задействовать для обезвреживания подводных мин. Такие аппараты способны погружаться на глубину до 600 метров и работать до 110 часов.