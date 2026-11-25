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Счета за газ и электроэнергию в Британии вырастут на 26% с 2027 года
Счета за газ и электроэнергию в Британии вырастут на 26% с 2027 года - 25.11.2026, ПРАЙМ
Счета за газ и электроэнергию в Британии вырастут на 26% с 2027 года
Счета за электричество и газ для домохозяйств вырастут в Великобритании на 26% с января 2027 года из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщил энергорегулятор... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T12:19+0300
2026-11-25T12:19+0300
2026-11-25T12:19+0300
мировая экономика
великобритания
ofgem
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ЛОНДОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Счета за электричество и газ для домохозяйств вырастут в Великобритании на 26% с января 2027 года из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщил энергорегулятор Ofgem. "Цены на электроэнергию и газ с 1 января по 31 марта 2027 года вырастут на 26%", - говорится в сообщении. Повышение цен связано с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке. Средний годовой счет за коммунальные услуги в 2027 году составит более 2,8 тысяч долларов, на данный момент эта сумма составляет примерно 2,2 тысячи долларов, отмечается в сообщении. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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мировая экономика, великобритания, ofgem
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Ofgem
ЛОНДОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Счета за электричество и газ для домохозяйств вырастут в Великобритании на 26% с января 2027 года из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщил энергорегулятор Ofgem.
"Цены на электроэнергию и газ с 1 января по 31 марта 2027 года вырастут на 26%", - говорится в сообщении.
Повышение цен связано с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке. Средний годовой счет за коммунальные услуги в 2027 году составит более 2,8 тысяч долларов, на данный момент эта сумма составляет примерно 2,2 тысячи долларов, отмечается в сообщении.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.