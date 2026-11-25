https://1prime.ru/20261125/burkovskij-875546967.html

Уехавший из России актер Бурковский закрыл последний бизнес в России

Уехавший из России актер Бурковский закрыл последний бизнес в России - 25.11.2026, ПРАЙМ

Уехавший из России актер Бурковский закрыл последний бизнес в России

Уехавший из России актер Андрей Бурковский закрыл последний бизнес в РФ и теперь намерен работать только на американскую аудиторию, пишет Telegram-канал Shot. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:04+0300

2026-11-25T16:04+0300

2026-11-25T16:16+0300

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израиль

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Уехавший из России актер Андрей Бурковский закрыл последний бизнес в РФ и теперь намерен работать только на американскую аудиторию, пишет Telegram-канал Shot. "Актер Андрей Бурковский закрыл последний бизнес в РФ и теперь будет работать только на американскую аудиторию", - говорится в публикации. По данным Shot, последнее ИП артиста перестало работать накануне. Отмечается, что оно существовало 17 лет, с июня 2009 года, и оставалось единственным делом Бурковского, которое продолжало действовать даже после его переезда в США. Актер, как пишет медиа, не отказывался от ролей в российских фильмах и надеялся, что его будут приглашать сниматься. Последний раз он появился в отечественной ленте в 2025 году, сыграв профессора в фильме "Москва слезам не верит. Все только начинается", говорится в публикации. Бурковский переехал в США в 2022 году, заявив, что намерен учиться там актерскому мастерству. В 2024 году он вместе с супругой открыл в Нью-Йорке школу Seagull NYC, что в переводе с английского означает "Чайка". Согласно описанию на сайте, в школе преподают актеры из США, Израиля и разных регионов России, а обучение строится на технике режиссера Константина Станиславского.

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бизнес, технологии, сша, нью-йорк, израиль