https://1prime.ru/20261125/bychkov-875528414.html

Бычков вновь возглавил "Глобал Портс"

Бычков вновь возглавил "Глобал Портс" - 25.11.2026, ПРАЙМ

Бычков вновь возглавил "Глобал Портс"

Генеральным директором "Глобал Портс" (входит в ГК "Дело" госкорпорации "Росатом") назначен Владимир Бычков, который в 2018–2020 годах уже занимал этот пост,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T11:01+0300

2026-11-25T11:01+0300

2026-11-25T11:01+0300

санкт-петербург

росатом

"рускон"

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875528414.jpg?1795593660

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Генеральным директором "Глобал Портс" (входит в ГК "Дело" госкорпорации "Росатом") назначен Владимир Бычков, который в 2018–2020 годах уже занимал этот пост, сообщает компания. "Международная компания акционерное общество "Глобал Портс Инвестментс" (входит в логистическую компанию "Дело" госкорпорации "Росатом") объявляет о назначении генеральным директором Владимира Бычкова", - говорится в сообщении. Уточняется, что топ-менеджер имеет обширный опыт работы в транспортно-логистической отрасли. Так, в 2004–2009 годах он был генеральным директором Группы компаний "Дело", в 2010–2018 годах возглавлял Рускон, а в 2018–2020 годах руководил "Глобал Портс", затем до 2023 года Бычков занимал должность старшего вице-президента по стратегическому развитию и ИТ ГК "Дело". "Мы приветствуем возвращение Владимира Бычкова на пост генерального директора "Глобал Портс"… Уверены, что под руководством Владимира Бычкова "Глобал Портс" продолжит оптимизацию управленческой модели и развитие, опираясь на достигнутые результаты и используя возможности сотрудничества как внутри Группы, так и в рамках логистического дивизиона госкорпорации "Росатом", - приводятся в сообщении слова гендиректора ООО "УК "Дело" Дмитрия Панькова. "Глобал Портс" - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по пропускной способности и контейнерному грузообороту. Компания управляет пятью морскими контейнерными терминалами в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, ключевых регионах внешнеторговых и транзитных грузопотоков, а также владеет тыловым контейнерным терминалом под Санкт-Петербургом.

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкт-петербург, росатом, "рускон"