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Бычков вновь возглавил "Глобал Портс"
Бычков вновь возглавил "Глобал Портс" - 25.11.2026, ПРАЙМ
Бычков вновь возглавил "Глобал Портс"
Генеральным директором "Глобал Портс" (входит в ГК "Дело" госкорпорации "Росатом") назначен Владимир Бычков, который в 2018–2020 годах уже занимал этот пост,... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T11:01+0300
2026-11-25T11:01+0300
2026-11-25T11:01+0300
санкт-петербург
росатом
"рускон"
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Генеральным директором "Глобал Портс" (входит в ГК "Дело" госкорпорации "Росатом") назначен Владимир Бычков, который в 2018–2020 годах уже занимал этот пост, сообщает компания.
"Международная компания акционерное общество "Глобал Портс Инвестментс" (входит в логистическую компанию "Дело" госкорпорации "Росатом") объявляет о назначении генеральным директором Владимира Бычкова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что топ-менеджер имеет обширный опыт работы в транспортно-логистической отрасли. Так, в 2004–2009 годах он был генеральным директором Группы компаний "Дело", в 2010–2018 годах возглавлял Рускон, а в 2018–2020 годах руководил "Глобал Портс", затем до 2023 года Бычков занимал должность старшего вице-президента по стратегическому развитию и ИТ ГК "Дело".
"Мы приветствуем возвращение Владимира Бычкова на пост генерального директора "Глобал Портс"… Уверены, что под руководством Владимира Бычкова "Глобал Портс" продолжит оптимизацию управленческой модели и развитие, опираясь на достигнутые результаты и используя возможности сотрудничества как внутри Группы, так и в рамках логистического дивизиона госкорпорации "Росатом", - приводятся в сообщении слова гендиректора ООО "УК "Дело" Дмитрия Панькова.
"Глобал Портс" - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по пропускной способности и контейнерному грузообороту. Компания управляет пятью морскими контейнерными терминалами в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, ключевых регионах внешнеторговых и транзитных грузопотоков, а также владеет тыловым контейнерным терминалом под Санкт-Петербургом.
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санкт-петербург, росатом, "рускон"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Росатом, "Рускон"
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Генеральным директором "Глобал Портс" (входит в ГК "Дело" госкорпорации "Росатом") назначен Владимир Бычков, который в 2018–2020 годах уже занимал этот пост, сообщает компания.
"Международная компания акционерное общество "Глобал Портс Инвестментс" (входит в логистическую компанию "Дело" госкорпорации "Росатом") объявляет о назначении генеральным директором Владимира Бычкова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что топ-менеджер имеет обширный опыт работы в транспортно-логистической отрасли. Так, в 2004–2009 годах он был генеральным директором Группы компаний "Дело", в 2010–2018 годах возглавлял Рускон, а в 2018–2020 годах руководил "Глобал Портс", затем до 2023 года Бычков занимал должность старшего вице-президента по стратегическому развитию и ИТ ГК "Дело".
"Мы приветствуем возвращение Владимира Бычкова на пост генерального директора "Глобал Портс"… Уверены, что под руководством Владимира Бычкова "Глобал Портс" продолжит оптимизацию управленческой модели и развитие, опираясь на достигнутые результаты и используя возможности сотрудничества как внутри Группы, так и в рамках логистического дивизиона госкорпорации "Росатом", - приводятся в сообщении слова гендиректора ООО "УК "Дело" Дмитрия Панькова.
"Глобал Портс" - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по пропускной способности и контейнерному грузообороту. Компания управляет пятью морскими контейнерными терминалами в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, ключевых регионах внешнеторговых и транзитных грузопотоков, а также владеет тыловым контейнерным терминалом под Санкт-Петербургом.