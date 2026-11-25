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Счета компании из дела Чибиса заблокировали из-за долга по налогам

Счета компании из дела Чибиса заблокировали из-за долга по налогам - 25.11.2026, ПРАЙМ

Счета компании из дела Чибиса заблокировали из-за долга по налогам

Счета строительной компании, фигурирующей в деле задержанного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заблокированы из-за задолженности по налогам в 65,9... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:06+0300

2026-11-25T09:06+0300

2026-11-25T09:06+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Счета строительной компании, фигурирующей в деле задержанного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заблокированы из-за задолженности по налогам в 65,9 миллиона рублей, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости. В понедельник сотрудники МВД России задержали Чибиса. По версии следствия, группа лиц похитила бюджетные средства министерства строительства области на сумму свыше 39 миллионов рублей, растратила более 1 миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты - Кировск, а также провела незаконные валютные операции. Проект по реконструкции автомобильной дороги Апатиты - Кировск осуществлялся в рамках контракта, заключенного между Государственным областным казенным учреждением по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор) и ООО "Север Строй". Контракт не был завершен и был расторгнут. В феврале 2026 года компания "Север Строй" попала в реестр недобросовестных подрядчиков. Как сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на следственный департамент МВД, организатором преступной схемы в деле Чибиса является руководитель представительства Мурманской области в Москве Ашот Баблумян, издание упоминает еще одного фигуранта дела - владельца строительного бизнеса Оганеса Шанкояна. Как свидетельствуют юридические документы, с которыми ознакомилось РИА Новости, Шанкоян является учредителем ООО "Север Строй", которое занимается строительством автомобильных дорог. Согласно данным в распоряжении агентства, счета "Север Строй" в четырех банках сейчас заблокированы, а сумма задолженности по налогам компании превышает 65,9 миллиона рублей. Несколько дней назад Мурманскавтодор подал иск к компании. Помимо прочего, согласно материалам приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, сейчас в отношении компании возбуждено 81 исполнительное производство о взыскании 74,8 миллиона рублей, из которых почти 68,2 миллиона - основной долг, а почти 6,7 миллиона рублей - исполнительский сбор. Кроме того, в мае 2026 года приставы возбудили производство об аресте активов компании. Согласно судебным документам, с которыми ознакомилось агентство, суд в Москве в марте этого года арестовал А.С. Баблумяна и О.С. Шанкояна по обвинению в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и в трех эпизодах вывода денег из России (пункт "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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