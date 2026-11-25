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Суд арестовал губернатора Мурманской области Чибиса по делу о хищении

Суд арестовал губернатора Мурманской области Чибиса по делу о хищении - 25.11.2026, ПРАЙМ

Суд арестовал губернатора Мурманской области Чибиса по делу о хищении

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по делу о хищении бюджетных средств, передает корреспондент РИА... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:09+0300

2026-11-25T13:09+0300

2026-11-25T13:09+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по делу о хищении бюджетных средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Чибису меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 23 января 2027 года", — огласила решение судья. Чибиса задержали в понедельник. По версии МВД, группа лиц похитила бюджетные средства министерства строительства области на сумму свыше 39 миллионов рублей, растратила более 1 миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты - Кировск, а также провела незаконные валютные операции. Чибис возглавляет Мурманскую область с 2019 года.

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