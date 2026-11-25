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Чирков назвал число россиян, которые получат пенсионные выплаты в 2027 году
Чирков назвал число россиян, которые получат пенсионные выплаты в 2027 году - 25.11.2026, ПРАЙМ
Чирков назвал число россиян, которые получат пенсионные выплаты в 2027 году
Пенсионные выплаты в 2027 году будут получать 43 миллиона россиян, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T12:35+0300
2026-11-25T12:35+0300
2026-11-25T12:35+0300
россия
сергей чирков
социальный фонд
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Пенсионные выплаты в 2027 году будут получать 43 миллиона россиян, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"В следующем году пенсионные выплаты получат 43 миллиона человек. И, как я уже говорил, мы перейдем на двухэтапную индексацию страховой пенсии вместо одного повышения, как было ранее", - сказал Чирков в ходе заседания Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.
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россия, сергей чирков, социальный фонд
РОССИЯ, Сергей Чирков, Социальный фонд
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Пенсионные выплаты в 2027 году будут получать 43 миллиона россиян, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"В следующем году пенсионные выплаты получат 43 миллиона человек. И, как я уже говорил, мы перейдем на двухэтапную индексацию страховой пенсии вместо одного повышения, как было ранее", - сказал Чирков в ходе заседания Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.