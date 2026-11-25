https://1prime.ru/20261125/chirkovyj-875534096.html
Бюджет Соцфонда на 2027 год сбалансирован, заявил Чирков
Бюджет Соцфонда на 2027 год сбалансирован, заявил Чирков - 25.11.2026, ПРАЙМ
Бюджет Соцфонда на 2027 год сбалансирован, заявил Чирков
Бюджет Соцфонда на 2027 год сбалансирован и обеспечит в полном объеме все соцобязательства перед россиянами, сообщил председатель Социального фонда России... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T12:41+0300
2026-11-25T12:41+0300
2026-11-25T12:41+0300
россия
финансы
сергей чирков
социальный фонд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875534096.jpg?1795599682
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бюджет Соцфонда на 2027 год сбалансирован и обеспечит в полном объеме все соцобязательства перед россиянами, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"Бюджет фонда на следующий 2027 год полностью сбалансирован и обеспечивает в полном объеме все пенсионные и социальные обязательства нашей страны перед гражданами", - сказал Чирков в ходе заседания комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, сергей чирков, социальный фонд
РОССИЯ, Финансы, Сергей Чирков, Социальный фонд