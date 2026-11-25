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Бюджет Соцфонда на 2027 год сбалансирован, заявил Чирков

Бюджет Соцфонда на 2027 год сбалансирован, заявил Чирков - 25.11.2026, ПРАЙМ

Бюджет Соцфонда на 2027 год сбалансирован, заявил Чирков

Бюджет Соцфонда на 2027 год сбалансирован и обеспечит в полном объеме все соцобязательства перед россиянами, сообщил председатель Социального фонда России... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T12:41+0300

2026-11-25T12:41+0300

2026-11-25T12:41+0300

россия

финансы

сергей чирков

социальный фонд

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бюджет Соцфонда на 2027 год сбалансирован и обеспечит в полном объеме все соцобязательства перед россиянами, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "Бюджет фонда на следующий 2027 год полностью сбалансирован и обеспечивает в полном объеме все пенсионные и социальные обязательства нашей страны перед гражданами", - сказал Чирков в ходе заседания комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

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россия, финансы, сергей чирков, социальный фонд