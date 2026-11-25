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Чирков назвал максимальный размер пособия по беременности и родам
Чирков назвал максимальный размер пособия по беременности и родам - 25.11.2026, ПРАЙМ
Чирков назвал максимальный размер пособия по беременности и родам
Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году составит более 1,1 миллиона рублей в России, сообщил председатель Социального фонда России... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T12:44+0300
2026-11-25T12:44+0300
2026-11-25T12:44+0300
общество
россия
сергей чирков
социальный фонд
совет федерации
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году составит более 1,1 миллиона рублей в России, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"Хотел бы отметить, что, например, максимальное пособие по беременности и родам в следующем году превысит 1,1 миллиона рублей, что больше на 15%, чем в текущем году", - сказал Чирков на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
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общество , россия, сергей чирков, социальный фонд, совет федерации
Общество , РОССИЯ, Сергей Чирков, Социальный фонд, Совет Федерации
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году составит более 1,1 миллиона рублей в России, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"Хотел бы отметить, что, например, максимальное пособие по беременности и родам в следующем году превысит 1,1 миллиона рублей, что больше на 15%, чем в текущем году", - сказал Чирков на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.