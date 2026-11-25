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Чирков рассказал о расширении программы лечения участников СВО
Чирков рассказал о расширении программы лечения участников СВО - 25.11.2026, ПРАЙМ
Чирков рассказал о расширении программы лечения участников СВО
Программа лечения участников СВО в центрах реабилитации в 2027 году будет продолжена и расширена, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T12:44+0300
2026-11-25T12:44+0300
2026-11-25T12:44+0300
россия
общество
сергей чирков
социальный фонд
совет федерации
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Программа лечения участников СВО в центрах реабилитации в 2027 году будет продолжена и расширена, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"Программа лечения участников специальной военной операции в центрах реабилитации будет продолжена и расширена, а финансирование технических средств реабилитации также увеличится", - сказал Чирков на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
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