https://1prime.ru/20261125/chislo-875550229.html

Число задержанных из-за непогоды поездов между Крымом и материком сократилось

Число задержанных из-за непогоды поездов между Крымом и материком сократилось - 25.11.2026, ПРАЙМ

Число задержанных из-за непогоды поездов между Крымом и материком сократилось

Число задержанных на фоне непогоды поездов между Крымом и городами материковой части России сократилось до пяти, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T17:05+0300

2026-11-25T17:05+0300

2026-11-25T17:05+0300

бизнес

россия

общество

керчь

москва

крым

гранд сервис экспресс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875550229.jpg?1795615552

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Число задержанных на фоне непогоды поездов между Крымом и городами материковой части России сократилось до пяти, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". Все поезда, ранее следовавшие с задержкой из Крыма в Москву, прибыли на конечную станцию. "Сегодня, 25 ноября, в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Рязанской области, задерживаются поезда "Таврия". Обращаем внимание пассажиров: сегодня, 25 ноября, отправление поезда №008 Санкт-Петербург – Керчь с Московского вокзала (СПб) ожидается не ранее 19:30", - говорится в сообщении. Уточняется, что по состоянию на 16:00 мск в направлении Крыма задерживаются три состава, два из которых отправлением 24 ноября: №007 Санкт-Петербург – Керчь - на 3,5 часа и №92 Москва – Керчь - на 2,5 часа. Еще один поезд отправлением 25 ноября №028 Москва – Керчь задерживается на 6 часов. Также примерно на 9 часов задерживается поезд №008 Керчь – Санкт-Петербург отправлением 23 ноября. В компании добавили, что поезд №170 Москва – Минеральные Воды, отправлением 24 ноября, следует с опозданием на 3,5 часа.

керчь

москва

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , керчь, москва, крым, гранд сервис экспресс