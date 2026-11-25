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Число предложений о подработке для пенсионеров выросло на 68%

Число предложений о подработке для пенсионеров выросло на 68% - 25.11.2026, ПРАЙМ

Число предложений о подработке для пенсионеров выросло на 68%

Количество предложений о подработке для пенсионеров на рабочих и линейных позициях в России за 10 месяцев 2026 года выросло на 68% по сравнению с аналогичным... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T21:33+0300

2026-11-25T21:33+0300

2026-11-25T21:33+0300

россия

центральный федеральный округ

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Количество предложений о подработке для пенсионеров на рабочих и линейных позициях в России за 10 месяцев 2026 года выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, показало исследование "Авито Подработки" для РИА Новости. "В январе-октябре 2026 года в России число предложений о подработке для пенсионеров на рабочих и линейных позициях выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 4451 рубль за смену", - говорится в исследовании, основанном на собственных данных компании. Отмечается, что среди отдельных позиций быстрее всего росло число предложений для сортировщиков и грузчиков. Третье место заняли сборщики мебели: там число предложений увеличилось на 89%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 5 тысяч рублей за смену. В пятерку также вошли кладовщики и упаковщики. В Центральном федеральном округе быстрее всего росло число предложений для сборщиков мебели. За сборку шкафов, столов и другой мебели пенсионерам предлагали в среднем 5 тысяч рублей за смену. Для разнорабочих предложений стало на 146% больше, а для грузчиков - на 131%. В Приволжском федеральном округе быстрее всего росло число предложений для разнорабочих, которым предлагали в среднем 5631 рубль за смену. Число предложений для грузчиков выросло на 96%, а для упаковщиков - на 47%. За упаковку товаров исполнителям предлагали в среднем 6974 рубля за смену. В Южном федеральном округе число предложений для разнорабочих выросло на 146%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 5483 рубля за смену. Число предложений для грузчиков удвоилось. Почти так же выросло число предложений для упаковщиков, которым предлагали в среднем 8295 рублей за смену. Замыкают пятерку промоутеры и работники торгового зала.

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россия, центральный федеральный округ