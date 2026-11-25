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Дата-центрам в Азии предрекли нехватку воды в 2027 году из-за засухи

Дата-центрам в Азии предрекли нехватку воды в 2027 году из-за засухи - 25.11.2026, ПРАЙМ

Дата-центрам в Азии предрекли нехватку воды в 2027 году из-за засухи

Дата-центры в Малайзии, Сингапуре и Индонезии могут столкнуться с нехваткой воды в 2027 году из-за засухи, связанной с климатическим явлением Эль-Ниньо, пришла... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:02+0300

2026-11-25T09:02+0300

2026-11-25T09:02+0300

малайзия

сингапур

индонезия

эль-ниньо

дата-центр

азия

мировая экономика

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ДЖАКАРТА, 25 ноя — ПРАЙМ. Дата-центры в Малайзии, Сингапуре и Индонезии могут столкнуться с нехваткой воды в 2027 году из-за засухи, связанной с климатическим явлением Эль-Ниньо, пришла к выводу исследовательская компания BMI. "Эль-Ниньо резко повышает вероятность засушливого года, но не гарантирует его", — отметили аналитики. По их оценке, наиболее уязвим кластер дата-центров, объединяющий малайзийский штат Джохор, Сингапур и индонезийский остров Батам. Совокупная мощность действующих и запланированных объектов в этом районе составляет 6,6 гигаватта, причем 4,7 гигаватта приходятся на еще не введенные мощности. "Дефицит воды может осложнить работу существующих центров, а для новых проектов обернуться задержками согласований и дополнительными затратами на системы охлаждения", - говорится в исследовании. По данным BMI, Джохор уже ужесточил согласование проектов дата-центров с высоким потреблением воды. Федеральные власти Малайзии в октябре заявили, что такие объекты не будут размещать в штатах, не располагающих достаточными водными ресурсами. Эль-Ниньо — климатическое явление, связанное с повышением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. Оно меняет распределение осадков и может приводить к засухам и усилению жары в Юго-Восточной Азии, повышая риск нехватки воды.

малайзия

сингапур

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малайзия, сингапур, индонезия, эль-ниньо, дата-центр, азия, мировая экономика