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Дефицит торговли товарами в ЕС в III квартале сохранился на уровне 36 млрд евро
Дефицит торговли товарами в ЕС в III квартале сохранился на уровне 36 млрд евро - 25.11.2026, ПРАЙМ
Дефицит торговли товарами в ЕС в III квартале сохранился на уровне 36 млрд евро
Дефицит торговли товарами в ЕС в прошлом квартале составил 36 миллиардов евро, практически не изменившись к предшествовавшему кварталу, следует из пресс-релиза... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:10+0300
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мировая экономика
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евростат
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Дефицит торговли товарами в ЕС в прошлом квартале составил 36 миллиардов евро, практически не изменившись к предшествовавшему кварталу, следует из пресс-релиза европейского статистического агентства Евростат.
При этом экспорт стран Евросоюза в отчетном периоде вырос почти на 1,8%, до 694 миллиарда долларов, импорт - на 1,7%, до 730 миллиардов.
В частности, был зафиксирован дефицит в торговле энергетическими продуктами (96,3 миллиарда евро), прочими промышленными товарами (12 миллиардов), а также сырьем (9,2 миллиарда).
Профит по химическим веществам и связанным с ними продуктами сохранился на уровне 50,1 миллиарда евро, в то время как по оборудованию и транспортным средствам упал вдвое по сравнению со вторым кварталом.
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мировая экономика, ес, евростат
Мировая экономика, ЕС, Евростат
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Дефицит торговли товарами в ЕС в прошлом квартале составил 36 миллиардов евро, практически не изменившись к предшествовавшему кварталу, следует из пресс-релиза европейского статистического агентства Евростат.
При этом экспорт стран Евросоюза в отчетном периоде вырос почти на 1,8%, до 694 миллиарда долларов, импорт - на 1,7%, до 730 миллиардов.
В частности, был зафиксирован дефицит в торговле энергетическими продуктами (96,3 миллиарда евро), прочими промышленными товарами (12 миллиардов), а также сырьем (9,2 миллиарда).
Профит по химическим веществам и связанным с ними продуктами сохранился на уровне 50,1 миллиарда евро, в то время как по оборудованию и транспортным средствам упал вдвое по сравнению со вторым кварталом.