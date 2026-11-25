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Назван оптимальный срок для фиксации высокой доходности по вкладам

Назван оптимальный срок для фиксации высокой доходности по вкладам - 25.11.2026, ПРАЙМ

Назван оптимальный срок для фиксации высокой доходности по вкладам

Ждать повышения ставок по вкладам после новогодних праздников не стоит. Как рассказала агентству "Прайм" директор департамента развития розничного бизнеса "Свой | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T02:02+0300

2026-11-25T02:02+0300

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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Ждать повышения ставок по вкладам после новогодних праздников не стоит. Как рассказала агентству "Прайм" директор департамента развития розничного бизнеса "Свой Банк" Ирина Димитрова, даже возможное сохранение регулятором ключевой ставки на текущем уровне в декабре не означает, что банки начнут повышать проценты по депозитам. Поэтому декабрь — оптимальное время, чтобы вложиться под все еще высокие доходности.Банки учитывают не только текущее значение ключевой ставки, но и ожидания относительно ее дальнейшей динамики, поэтому привлекательные условия по вкладам могут постепенно пересматриваться."Сейчас наиболее интересные предложения сосредоточены в сегменте депозитов со сроком оформления на три-шесть месяцев. Такие кратко- и среднесрочные вклады позволяют зафиксировать доходность на уровне 13–14% годовых и при этом не связывать средства на длительный период", — говорит Димитрова.По ее словам, выбор годового вклада тоже может быть оправдан, если для человека важнее заранее определить доходность на длительный период и не возвращаться к вопросу размещения денег в ближайшие месяцы. Но в таком случае придется поступиться частью процентов: в условиях цикла смягчения денежно-кредитной политики банки предлагают по долгосрочным вкладам меньшую доходность, чем по депозитам на несколько месяцев. Поэтому тем, кто располагает свободными средствами и планирует разместить их на вкладе, имеет смысл присмотреться к предложениям банков еще до конца года.Эксперт ссылается на данные Банка России, согласно которым средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 кредитных организаций в первой декаде ноября 2026 года составила около 13,3% годовых. При этом по депозитам сроком от 91 до 180 дней показатель находится на уровне 13,16%, а по вкладам свыше года — 11,96%. Таким образом, короткие и среднесрочные продукты действительно остаются наиболее доходными для вкладчиков.Ключевая ставка ЦБ РФ с 19 ноября 2026 года сохраняется на уровне 14% годовых. Большинство экономистов солидарны во мнении, что снижения ставки раньше середины 2027 года ждать не стоит, поскольку регулятор уже исчерпал шаги по смягчению денежно-кредитной политики на ближайшее время. Это означает, что банки не будут спешить с пересмотром условий по вкладам в сторону повышения — даже если декабрьское заседание ЦБ завершится сохранением ставки.В преддверии новогодних праздников банки также могут запускать специальные промоакции, предлагая повышенные ставки по вкладам. Однако важно внимательно изучать условия таких предложений. Нередко максимальная доходность доступна не всем клиентам. Например, акция может распространяться только на новых вкладчиков или на так называемые "новые деньги" — средства, которые ранее не находились на счетах и вкладах в данном конкретном банке. Кроме того, повышенная ставка может действовать ограниченное время или предусматривать определенные требования к сумме и сроку размещения.Поэтому при выборе вклада стоит ориентироваться не на цифру в рекламном предложении, а на реальные условия договора. Важно проверить, на какой срок действует ставка, как выплачиваются проценты, предусмотрена ли капитализация и что произойдет с доходностью при досрочном закрытии или автоматическом пролонгировании вклада."Для финансово грамотного вкладчика конец года — это возможность зафиксировать доходность на уровне, который с большой вероятностью будет снижаться в течение следующего года", — заключает Ирина Димитрова.

https://1prime.ru/20261030/vklady-874663839.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, финансы, банки, банковские депозиты, банковские вклады