https://1prime.ru/20261125/destinus-875520947.html

СМИ: немецкий концерн Helsing может купить производителя крылатых ракет Destinus

СМИ: немецкий концерн Helsing может купить производителя крылатых ракет Destinus - 25.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: немецкий концерн Helsing может купить производителя крылатых ракет Destinus

Немецкий оборонный концерн Helsing, вероятно, рассматривает возможность приобретения частного нидерландского производителя крылатых ракет Destinus, сообщает... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:16+0300

2026-11-25T09:16+0300

2026-11-25T09:16+0300

вооружения

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Helsing, вероятно, рассматривает возможность приобретения частного нидерландского производителя крылатых ракет Destinus, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на четыре осведомленных источника. "Мюнхенский оборонный концерн Helsing, по-видимому, рассматривает возможность приобретения нидерландского производителя крылатых ракет Destinus", - говорится в сообщении газеты. По словам одного из источников, в октябре Helsing заключил договор о партнерстве с Destinus для того, чтобы проверить потенциал поглощения и "прощупать почву". Другой источник сообщил, что это соглашение отложило возможное поглощение. Как отмечается в публикации, на текущий момент неизвестно, на каком этапе находятся переговоры. Кроме того, неясно, будет ли в итоге заключена сделка. Handelsblatt добавляет, что в случае, если сделка состоится, она станет крупнейшей в истории Helsing. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, оружие