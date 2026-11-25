https://1prime.ru/20261125/destinus-875520947.html
СМИ: немецкий концерн Helsing может купить производителя крылатых ракет Destinus
СМИ: немецкий концерн Helsing может купить производителя крылатых ракет Destinus - 25.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: немецкий концерн Helsing может купить производителя крылатых ракет Destinus
Немецкий оборонный концерн Helsing, вероятно, рассматривает возможность приобретения частного нидерландского производителя крылатых ракет Destinus, сообщает... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T09:16+0300
2026-11-25T09:16+0300
2026-11-25T09:16+0300
вооружения
технологии
бизнес
оружие
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875520947.jpg?1795587397
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Helsing, вероятно, рассматривает возможность приобретения частного нидерландского производителя крылатых ракет Destinus, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на четыре осведомленных источника. "Мюнхенский оборонный концерн Helsing, по-видимому, рассматривает возможность приобретения нидерландского производителя крылатых ракет Destinus", - говорится в сообщении газеты. По словам одного из источников, в октябре Helsing заключил договор о партнерстве с Destinus для того, чтобы проверить потенциал поглощения и "прощупать почву". Другой источник сообщил, что это соглашение отложило возможное поглощение. Как отмечается в публикации, на текущий момент неизвестно, на каком этапе находятся переговоры. Кроме того, неясно, будет ли в итоге заключена сделка. Handelsblatt добавляет, что в случае, если сделка состоится, она станет крупнейшей в истории Helsing. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, оружие
Вооружения, Технологии, Бизнес, ОРУЖИЕ
СМИ: немецкий концерн Helsing может купить производителя крылатых ракет Destinus
Handelsblatt: немецкий концерн Helsing может купить производителя крылатых ракет Destinus
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Helsing, вероятно, рассматривает возможность приобретения частного нидерландского производителя крылатых ракет Destinus, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на четыре осведомленных источника.
"Мюнхенский оборонный концерн Helsing, по-видимому, рассматривает возможность приобретения нидерландского производителя крылатых ракет Destinus", - говорится в сообщении газеты.
По словам одного из источников, в октябре Helsing заключил договор о партнерстве с Destinus для того, чтобы проверить потенциал поглощения и "прощупать почву". Другой источник сообщил, что это соглашение отложило возможное поглощение.
Как отмечается в публикации, на текущий момент неизвестно, на каком этапе находятся переговоры. Кроме того, неясно, будет ли в итоге заключена сделка. Handelsblatt добавляет, что в случае, если сделка состоится, она станет крупнейшей в истории Helsing.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.