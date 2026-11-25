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Доходы населения США в октябре выросли на 0,7%
Доходы населения США в октябре выросли на 0,7% - 25.11.2026, ПРАЙМ
Доходы населения США в октябре выросли на 0,7%
Доходы населения США в октябре увеличились на 0,7% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T17:14+0300
2026-11-25T17:14+0300
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мировая экономика
сша
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Доходы населения США в октябре увеличились на 0,7% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны.
Потребительские расходы поднялись на 0,3% в месячном выражении.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста доходов на 0,4%, расходов - также на 0,4%.
Располагаемые доходы населения США в сентябре выросли на 0,8% по отношению к сентябрю.
Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента - приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, указывающим на рост ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.
Индикатор публикуется вместе с другим показателем - располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения.
При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего налоги.
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мировая экономика, сша
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Доходы населения США в октябре увеличились на 0,7% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны.
Потребительские расходы поднялись на 0,3% в месячном выражении.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста доходов на 0,4%, расходов - также на 0,4%.
Располагаемые доходы населения США в сентябре выросли на 0,8% по отношению к сентябрю.
Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента - приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, указывающим на рост ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.
Индикатор публикуется вместе с другим показателем - располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения.
При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего налоги.