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Доходы населения США в октябре выросли на 0,7%

Доходы населения США в октябре выросли на 0,7% - 25.11.2026, ПРАЙМ

Доходы населения США в октябре выросли на 0,7%

Доходы населения США в октябре увеличились на 0,7% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T17:14+0300

2026-11-25T17:14+0300

2026-11-25T17:14+0300

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Доходы населения США в октябре увеличились на 0,7% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. Потребительские расходы поднялись на 0,3% в месячном выражении. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста доходов на 0,4%, расходов - также на 0,4%. Располагаемые доходы населения США в сентябре выросли на 0,8% по отношению к сентябрю. Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента - приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, указывающим на рост ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции. Индикатор публикуется вместе с другим показателем - располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего налоги.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша