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Движение электричек радиальных направлений в Мосузле осуществляется штатно
Движение электричек радиальных направлений в Мосузле осуществляется штатно - 25.11.2026, ПРАЙМ
Движение электричек радиальных направлений в Мосузле осуществляется штатно
Движение электричек радиальных направлений в Московском узле осуществляется штатно на фоне прошедшего снегопада, сообщает Московская железная дорога (МЖД). | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T08:26+0300
2026-11-25T08:26+0300
2026-11-25T08:26+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Движение электричек радиальных направлений в Московском узле осуществляется штатно на фоне прошедшего снегопада, сообщает Московская железная дорога (МЖД).
"Движение пригородных поездов радиальных направлений в Мосузле осуществляется в штатном режиме на фоне прошедшего снегопада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по уборке снега на железнодорожной инфраструктуре проводились всю ночь, была задействована спецтехника, средства малой механизации, а также необходимое количество людей.
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бизнес, россия
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Движение электричек радиальных направлений в Московском узле осуществляется штатно на фоне прошедшего снегопада, сообщает Московская железная дорога (МЖД).
"Движение пригородных поездов радиальных направлений в Мосузле осуществляется в штатном режиме на фоне прошедшего снегопада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по уборке снега на железнодорожной инфраструктуре проводились всю ночь, была задействована спецтехника, средства малой механизации, а также необходимое количество людей.