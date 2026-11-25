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Движение электричек радиальных направлений в Мосузле осуществляется штатно

Движение электричек радиальных направлений в Мосузле осуществляется штатно - 25.11.2026, ПРАЙМ

Движение электричек радиальных направлений в Мосузле осуществляется штатно

Движение электричек радиальных направлений в Московском узле осуществляется штатно на фоне прошедшего снегопада, сообщает Московская железная дорога (МЖД). | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T08:26+0300

2026-11-25T08:26+0300

2026-11-25T08:26+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Движение электричек радиальных направлений в Московском узле осуществляется штатно на фоне прошедшего снегопада, сообщает Московская железная дорога (МЖД). "Движение пригородных поездов радиальных направлений в Мосузле осуществляется в штатном режиме на фоне прошедшего снегопада", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы по уборке снега на железнодорожной инфраструктуре проводились всю ночь, была задействована спецтехника, средства малой механизации, а также необходимое количество людей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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