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Движения нет на 249-м километре ЦКАД на внутренней стороне из-за ДТП
Движения нет на 249-м километре ЦКАД на внутренней стороне из-за ДТП - 25.11.2026, ПРАЙМ
Движения нет на 249-м километре ЦКАД на внутренней стороне из-за ДТП
Движения нет на 249-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) на внутренней стороне из-за ДТП, сообщила госкомпания "Автодор". | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T21:02+0300
2026-11-25T21:02+0300
2026-11-25T21:02+0300
россия
автодор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875559824.jpg?1795629763
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Движения нет на 249-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) на внутренней стороне из-за ДТП, сообщила госкомпания "Автодор".
"Из-за ДТП нет движения на 249 км ЦКАД (внутренняя сторона)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организован съезд на 241-м километре ЦКАД.
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россия, автодор
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Движения нет на 249-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) на внутренней стороне из-за ДТП, сообщила госкомпания "Автодор".
"Из-за ДТП нет движения на 249 км ЦКАД (внутренняя сторона)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организован съезд на 241-м километре ЦКАД.