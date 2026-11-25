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Египет стал лидером по поставкам в Россию цитрусовых, сообщил Россельхознадзор
Египет стал лидером по поставкам в Россию цитрусовых, сообщил Россельхознадзор - 25.11.2026, ПРАЙМ
Египет стал лидером по поставкам в Россию цитрусовых, сообщил Россельхознадзор
Египет стал лидером по поставкам в Россию цитрусовых за период с 1 января по 15 ноября, а в натуральном выражении его доля превысила четверть, следует из... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T07:32+0300
2026-11-25T07:32+0300
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египет
турция
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Египет стал лидером по поставкам в Россию цитрусовых за период с 1 января по 15 ноября, а в натуральном выражении его доля превысила четверть, следует из сообщения Россельхознадзор.
"Порядка 1,4 миллиона тонн составляют цитрусовые: апельсины, мандарины, клементины, лимоны, лаймы, грейпфруты и другие виды. За указанный период (с 1 января по 15 ноября - ред.) поставки выросли на 7,7%. Основными экспортерами являются Египет – 376,6 тысяч тонн, Турция – 363,8 тысяч тонн и ЮАР – 298,2 тысяч тонн", - говорится в сообщении со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито".
Отмечается, что наибольший рост импорта отмечен из Китая – на 27,6%, до 162,9 тысячи тонн. Кроме того, увеличен ввоз из Ирана, Казахстана, Грузии.
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россия, египет, турция, юар, россельхознадзор
РОССИЯ, ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, ЮАР, Россельхознадзор
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Египет стал лидером по поставкам в Россию цитрусовых за период с 1 января по 15 ноября, а в натуральном выражении его доля превысила четверть, следует из сообщения Россельхознадзор.
"Порядка 1,4 миллиона тонн составляют цитрусовые: апельсины, мандарины, клементины, лимоны, лаймы, грейпфруты и другие виды. За указанный период (с 1 января по 15 ноября - ред.) поставки выросли на 7,7%. Основными экспортерами являются Египет – 376,6 тысяч тонн, Турция – 363,8 тысяч тонн и ЮАР – 298,2 тысяч тонн", - говорится в сообщении со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито".
Отмечается, что наибольший рост импорта отмечен из Китая – на 27,6%, до 162,9 тысячи тонн. Кроме того, увеличен ввоз из Ирана, Казахстана, Грузии.