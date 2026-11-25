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Египет намерен упростить административные процедуры для привлечения инвестиций
Египет намерен упростить административные процедуры для привлечения инвестиций - 25.11.2026, ПРАЙМ
Египет намерен упростить административные процедуры для привлечения инвестиций
Египет намерен упростить административные процедуры и снизить нагрузку на предпринимателей для привлечения местных и иностранных инвестиций, заявил журналистам... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T21:45+0300
2026-11-25T21:45+0300
2026-11-25T21:45+0300
бизнес
египет
каир
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КАИР, 25 ноя - ПРАЙМ. Египет намерен упростить административные процедуры и снизить нагрузку на предпринимателей для привлечения местных и иностранных инвестиций, заявил журналистам министр инвестиций и внешней торговли страны Мухаммед Фарид на пресс-конференции в Каире в среду.
"Совершенствование законодательной и нормативной базы направлено на обеспечение более понятных и гибких процедур, снижение нагрузки, связанной с ведением бизнеса, повышение привлекательности египетского рынка для местных и иностранных инвестиций, а также поддержку роста и расширения компаний", - сказал Фарид.
По словам министра, правительство подготовило пакет из 48 изменений, затрагивающих более 45 статей исполнительного регламента закона о компаниях № 159 от 1981 года. Нововведения призваны облегчить создание, управление и финансирование предприятий, в том числе малого бизнеса и стартапов.
Реформа охватывает четыре направления, включая изменение действующих нормативных процедур, правила оценки активов, регулирование соглашений между акционерами и партнерами, а также механизмы финансирования с возможностью последующей конвертации вложенных средств в доли компаний.
Фарид отметил, что при разработке поправок учитывались практические трудности предпринимателей и предложения инвесторов, чтобы новые правила соответствовали потребностям рынка.
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бизнес, египет, каир
КАИР, 25 ноя - ПРАЙМ. Египет намерен упростить административные процедуры и снизить нагрузку на предпринимателей для привлечения местных и иностранных инвестиций, заявил журналистам министр инвестиций и внешней торговли страны Мухаммед Фарид на пресс-конференции в Каире в среду.
"Совершенствование законодательной и нормативной базы направлено на обеспечение более понятных и гибких процедур, снижение нагрузки, связанной с ведением бизнеса, повышение привлекательности египетского рынка для местных и иностранных инвестиций, а также поддержку роста и расширения компаний", - сказал Фарид.
По словам министра, правительство подготовило пакет из 48 изменений, затрагивающих более 45 статей исполнительного регламента закона о компаниях № 159 от 1981 года. Нововведения призваны облегчить создание, управление и финансирование предприятий, в том числе малого бизнеса и стартапов.
Реформа охватывает четыре направления, включая изменение действующих нормативных процедур, правила оценки активов, регулирование соглашений между акционерами и партнерами, а также механизмы финансирования с возможностью последующей конвертации вложенных средств в доли компаний.
Фарид отметил, что при разработке поправок учитывались практические трудности предпринимателей и предложения инвесторов, чтобы новые правила соответствовали потребностям рынка.