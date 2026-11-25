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Египет рассчитывает увеличить темпы экономического роста до 6,8% к 2030 году

Египет рассчитывает увеличить темпы экономического роста до 6,8% к 2030 году - 25.11.2026, ПРАЙМ

Египет рассчитывает увеличить темпы экономического роста до 6,8% к 2030 году

Египет рассчитывает постепенно увеличить темпы экономического роста до 6,8% к 2030 году в рамках новой государственной программы экономических преобразований,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T21:45+0300

2026-11-25T21:45+0300

2026-11-25T21:45+0300

мировая экономика

египет

каир

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КАИР, 25 ноя - ПРАЙМ. Египет рассчитывает постепенно увеличить темпы экономического роста до 6,8% к 2030 году в рамках новой государственной программы экономических преобразований, заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули на пресс-конференции в Каире. "Правительство завершило подготовку национальной программы экономических преобразований на 2027–2030 годы, которая предусматривает постепенное повышение темпов экономического роста до 6,8% к 2030 году, а также установление целевых показателей по сокращению государственного долга", - сказал Мадбули. По словам премьера, в ноябре и декабре власти проводят консультации с экспертами и специалистами для окончательной доработки программы перед ее официальным запуском. Мадбули отметил, что правительство намерено расширять участие частного сектора в экономике, развивать местное производство и привлекать новые промышленные предприятия. В качестве примера он привел выпуск нового автомобиля египетской сборки с долей местных комплектующих 45%, которую власти рассчитывают увеличить в последующие годы.

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мировая экономика, египет, каир