https://1prime.ru/20261125/egipet-875560959.html
Египет рассчитывает увеличить темпы экономического роста до 6,8% к 2030 году
Египет рассчитывает увеличить темпы экономического роста до 6,8% к 2030 году - 25.11.2026, ПРАЙМ
Египет рассчитывает увеличить темпы экономического роста до 6,8% к 2030 году
Египет рассчитывает постепенно увеличить темпы экономического роста до 6,8% к 2030 году в рамках новой государственной программы экономических преобразований,... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T21:45+0300
2026-11-25T21:45+0300
2026-11-25T21:45+0300
мировая экономика
египет
каир
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875560959.jpg?1795632322
КАИР, 25 ноя - ПРАЙМ. Египет рассчитывает постепенно увеличить темпы экономического роста до 6,8% к 2030 году в рамках новой государственной программы экономических преобразований, заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули на пресс-конференции в Каире.
"Правительство завершило подготовку национальной программы экономических преобразований на 2027–2030 годы, которая предусматривает постепенное повышение темпов экономического роста до 6,8% к 2030 году, а также установление целевых показателей по сокращению государственного долга", - сказал Мадбули.
По словам премьера, в ноябре и декабре власти проводят консультации с экспертами и специалистами для окончательной доработки программы перед ее официальным запуском.
Мадбули отметил, что правительство намерено расширять участие частного сектора в экономике, развивать местное производство и привлекать новые промышленные предприятия. В качестве примера он привел выпуск нового автомобиля египетской сборки с долей местных комплектующих 45%, которую власти рассчитывают увеличить в последующие годы.
египет
каир
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, египет, каир
Мировая экономика, ЕГИПЕТ, Каир
КАИР, 25 ноя - ПРАЙМ. Египет рассчитывает постепенно увеличить темпы экономического роста до 6,8% к 2030 году в рамках новой государственной программы экономических преобразований, заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули на пресс-конференции в Каире.
"Правительство завершило подготовку национальной программы экономических преобразований на 2027–2030 годы, которая предусматривает постепенное повышение темпов экономического роста до 6,8% к 2030 году, а также установление целевых показателей по сокращению государственного долга", - сказал Мадбули.
По словам премьера, в ноябре и декабре власти проводят консультации с экспертами и специалистами для окончательной доработки программы перед ее официальным запуском.
Мадбули отметил, что правительство намерено расширять участие частного сектора в экономике, развивать местное производство и привлекать новые промышленные предприятия. В качестве примера он привел выпуск нового автомобиля египетской сборки с долей местных комплектующих 45%, которую власти рассчитывают увеличить в последующие годы.