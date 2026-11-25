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Россияне все активнее покупают одежду отечественных брендов, заявил Егоров
Россияне все активнее покупают одежду отечественных брендов, заявил Егоров - 25.11.2026, ПРАЙМ
Россияне все активнее покупают одежду отечественных брендов, заявил Егоров
Россияне все активнее покупают одежду отечественных брендов, причем речь не только о москвичах, быстрее всего продажи растут на Дальнем Востоке и Северном... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:02+0300
2026-11-25T13:02+0300
2026-11-25T13:02+0300
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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Россияне все активнее покупают одежду отечественных брендов, причем речь не только о москвичах, быстрее всего продажи растут на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, рассказал РИА Новости ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ) Алексей Егоров.
"Еще недавно молодой дизайнер, по сути, работал на Москву: здесь показы, здесь бренды, здесь внимание", - сказал он.
"И хотя главным рынком остается центр, но настроение уже видно меняется: покупатель за тысячи километров от столицы начал выбирать свое. Теперь картина шире. Российскую одежду все охотнее покупают далеко от Москвы: быстрее всего продажи растут на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Во втором квартале продажи российской одежды на Дальнем Востоке выросли почти на 82%, на Северном Кавказе - на 57%", - указал собеседник агентства.
По его словам, в первом полугодии россияне купили 374 миллиона единиц одежды отечественных брендов, что в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.
"Для молодого дизайнера это хорошая новость: его работа может найти своего человека в любом конце страны", - заметил Егоров.
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бизнес, россия, дальний восток, москва
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, МОСКВА
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Россияне все активнее покупают одежду отечественных брендов, причем речь не только о москвичах, быстрее всего продажи растут на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, рассказал РИА Новости ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ) Алексей Егоров.
"Еще недавно молодой дизайнер, по сути, работал на Москву: здесь показы, здесь бренды, здесь внимание", - сказал он.
"И хотя главным рынком остается центр, но настроение уже видно меняется: покупатель за тысячи километров от столицы начал выбирать свое. Теперь картина шире. Российскую одежду все охотнее покупают далеко от Москвы: быстрее всего продажи растут на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Во втором квартале продажи российской одежды на Дальнем Востоке выросли почти на 82%, на Северном Кавказе - на 57%", - указал собеседник агентства.
По его словам, в первом полугодии россияне купили 374 миллиона единиц одежды отечественных брендов, что в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.
"Для молодого дизайнера это хорошая новость: его работа может найти своего человека в любом конце страны", - заметил Егоров.