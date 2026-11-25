https://1prime.ru/20261125/ek-875531888.html

ЕК заявила о намерении навсегда отказаться от российских энергоносителей

ЕК заявила о намерении навсегда отказаться от российских энергоносителей - 25.11.2026, ПРАЙМ

ЕК заявила о намерении навсегда отказаться от российских энергоносителей

Еврокомиссия продолжает заявлять о намерении навсегда отказаться от российских энергоносителей, даже в случае достижения мира на Украине, несмотря на... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T12:01+0300

2026-11-25T12:01+0300

2026-11-25T12:01+0300

газ

венгрия

словакия

москва

ес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875531888.jpg?1795597309

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия продолжает заявлять о намерении навсегда отказаться от российских энергоносителей, даже в случае достижения мира на Украине, несмотря на продолжающиеся активные и растущие закупки российского газа отдельными странами ЕС, в том числе на фоне резкого роста цен на энергоресурсы. "Мы больше никогда, если это зависит от меня, не будем импортировать из России ни одной молекулы. Мы не доверяем России", - заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью Euronews. При этом, согласно данным Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER), только в первые пять месяцев 2026 года поставки российского СПГ в Евросоюз выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а трубопроводного газа - на 7%. Доля российского газа в потреблении ЕС составляла около 12%. Российский СПГ продолжают закупать Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды, а трубопроводные поставки сохраняются в Венгрию, Словакию и Грецию. По данным S&P Global Energy, за неполные десять месяцев 2026 года ЕС импортировал около 12,7 миллиона тонн российского СПГ, что превысило показатель аналогичного периода 2025 года. При этом Йоргенсен подчеркнул, что даже возможные договоренности Москвы и Вашингтона о мирном урегулировании "не изменят европейского законодательства". По его словам, в отличие от санкций, которые могут быть отменены после завершения конфликта, законодательный запрет на российский газ рассчитан на постоянное действие. Евросоюз ранее принял регламент о поэтапном прекращении импорта российского газа. Оставшиеся поставки СПГ должны прекратиться с января 2027 года, а трубопроводного газа - осенью того же года. Венгрия и Словакия выступают категорически против полного запрета и уже указывают на угрозы национальной энергетической безопасности. Одновременно Йоргенсен предупредил европейских потребителей о предстоящем росте цен на бензин, дизельное топливо и газ этой зимой, несмотря на недавнее снижение нефтяных котировок. В России неоднократно заявляли, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей наносит ущерб европейской экономике и потребителям, вынужденным приобретать более дорогие энергоресурсы. Москва подчеркивала, что остается надежным поставщиком и готова к взаимовыгодному энергетическому сотрудничеству.

венгрия

словакия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, венгрия, словакия, москва, ес