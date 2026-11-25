https://1prime.ru/20261125/ekspert-875542419.html

Эксперт рассказал, как ИИ обнажил важность человека в производстве

Эксперт рассказал, как ИИ обнажил важность человека в производстве - 25.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как ИИ обнажил важность человека в производстве

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в креативной индустрии обнажило важность в производственном процессе человека, чья ценность все больше определяется | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T14:50+0300

2026-11-25T14:50+0300

2026-11-25T14:50+0300

технологии

бизнес

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Использование искусственного интеллекта (ИИ) в креативной индустрии обнажило важность в производственном процессе человека, чья ценность все больше определяется умением не исполнить, а придумать, отобрать и довести до результата, рассказал РИА Новости бренд-директор и основатель event-агентства "Динамика" Александр Шкарупа. "Оцифровка креативной индустрии - это процесс, который идет уже давно, и нейросети его заметно ускорили. В создании контента, анимации, игровой индустрии ИИ взял на себя огромный пласт производственных задач: генерация первичных визуалов, раскадровки, черновых текстов, стилизация, автоматизация рутинных операций", - сказал он. По его словам, сама по себе цифровизация - это во многом благо: она сняла с команд массу технической работы и позволила сосредоточиться на идее. "Но она же обнажила главное - ценность специалиста все больше определяется не умением исполнить, а умением придумать, отобрать и довести до результата. По сути, ИИ забрал себе так называемый производственный этаж - то, что раньше занимало часы специалистов. А вот верхний этаж пока остается за людьми", - подчеркнул собеседник агентства. "В нашей компании мы используем нейросети и относимся к ним именно как к рабочему инструменту, а не как к самостоятельному решению. Они помогают ускорять рутину - подготовку текстов, идей, первичных визуальных концепций, структурирование информации. Но финальные решения по креативу, стратегии и клиентским задачам всегда остаются за людьми", - заключил Шкарупа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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