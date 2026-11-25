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Экспорт российской продукции АПК на Филиппины вырос в 103 раза

Экспорт российской продукции АПК на Филиппины вырос в 103 раза - 25.11.2026, ПРАЙМ

Экспорт российской продукции АПК на Филиппины вырос в 103 раза

Экспорт российской продукции АПК на Филиппины в январе-сентябре 2026 года вырос в стоимостном выражении в 103 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:45+0300

2026-11-25T09:45+0300

2026-11-25T09:45+0300

сельское хозяйство

россия

филиппины

агроэкспорт

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Экспорт российской продукции АПК на Филиппины в январе-сентябре 2026 года вырос в стоимостном выражении в 103 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и превысил 46 миллионов долларов, на этот рынок было поставлено более 20 тысяч тонн продукции, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "З 9 месяцев 2026 года Россия экспортировала на Филиппины более 20 тысяч тонн продукции АПК на сумму свыше 46 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок увеличился в 57 раз в весе и в 103 раза - в деньгах", - говорится в сообщении. По данным компании, основной вклад в рост экспорта внесли поставки свинины и пищевых субпродуктов свиней - почти на 45 миллионов долларов. Помимо этого, Россия поставляла на Филиппины семена сафлора, молочный альбумин, говядину и другую продукцию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, филиппины, агроэкспорт