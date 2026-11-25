https://1prime.ru/20261125/elka-875527098.html
Эксперт рассказала, как выбрать искусственную новогоднюю елку
Эксперт рассказала, как выбрать искусственную новогоднюю елку - 25.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как выбрать искусственную новогоднюю елку
Качественная искусственная новогодняя ель должна быть выполнена из огнестойкого материала, не иметь резкого химического запаха, а ее ветви и хвоинки должны быть | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T10:40+0300
2026-11-25T10:40+0300
2026-11-25T10:40+0300
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - ПРАЙМ. Качественная искусственная новогодняя ель должна быть выполнена из огнестойкого материала, не иметь резкого химического запаха, а ее ветви и хвоинки должны быть хорошо закреплены, сообщила РИА Новости руководитель консультационного центра "Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" Галина Лаухина. "Обратите внимание на наличие запаха. От качественной ели не должен исходить резкий химический запах. Некоторые пластики способны выделять летучие химические вещества, к примеру, фенол и формальдегид. Чтобы убедиться в качестве елки, попросите продавца показать вам документ, подтверждающий ее качество и безопасность - сертификат добровольной сертификации", - сказала собеседница. Также важно обратить внимание на материал, из которого сделана искусственная ель, достаточно ли он огнестойкий. Должен быть приложен сертификат пожарной безопасности изделия. Лаухина посоветовала рассмотреть елку при хорошем освещении. На ней не должно быть подтеков клея, неровностей. Дерево должно легко собираться и разбираться. Ветки должны быть надежно закреплены, хвоя на ветках также должна крепко держаться и не осыпаться. Собеседница отметила, что прилагаемая к ели информация о дате изготовления, правилах и условия использования, материалах и производителе должна быть нанесена на этикетку на русском языке.
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общество , новый год, россия
Общество , Новый год, РОССИЯ
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - ПРАЙМ. Качественная искусственная новогодняя ель должна быть выполнена из огнестойкого материала, не иметь резкого химического запаха, а ее ветви и хвоинки должны быть хорошо закреплены, сообщила РИА Новости руководитель консультационного центра "Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" Галина Лаухина.
"Обратите внимание на наличие запаха. От качественной ели не должен исходить резкий химический запах. Некоторые пластики способны выделять летучие химические вещества, к примеру, фенол и формальдегид. Чтобы убедиться в качестве елки, попросите продавца показать вам документ, подтверждающий ее качество и безопасность - сертификат добровольной сертификации", - сказала собеседница.
Также важно обратить внимание на материал, из которого сделана искусственная ель, достаточно ли он огнестойкий. Должен быть приложен сертификат пожарной безопасности изделия.
Лаухина посоветовала рассмотреть елку при хорошем освещении. На ней не должно быть подтеков клея, неровностей. Дерево должно легко собираться и разбираться. Ветки должны быть надежно закреплены, хвоя на ветках также должна крепко держаться и не осыпаться.
Собеседница отметила, что прилагаемая к ели информация о дате изготовления, правилах и условия использования, материалах и производителе должна быть нанесена на этикетку на русском языке.