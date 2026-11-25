https://1prime.ru/20261125/elka-875527098.html

Эксперт рассказала, как выбрать искусственную новогоднюю елку

Эксперт рассказала, как выбрать искусственную новогоднюю елку - 25.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как выбрать искусственную новогоднюю елку

Качественная искусственная новогодняя ель должна быть выполнена из огнестойкого материала, не иметь резкого химического запаха, а ее ветви и хвоинки должны быть | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:40+0300

2026-11-25T10:40+0300

2026-11-25T10:40+0300

общество

новый год

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - ПРАЙМ. Качественная искусственная новогодняя ель должна быть выполнена из огнестойкого материала, не иметь резкого химического запаха, а ее ветви и хвоинки должны быть хорошо закреплены, сообщила РИА Новости руководитель консультационного центра "Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" Галина Лаухина. "Обратите внимание на наличие запаха. От качественной ели не должен исходить резкий химический запах. Некоторые пластики способны выделять летучие химические вещества, к примеру, фенол и формальдегид. Чтобы убедиться в качестве елки, попросите продавца показать вам документ, подтверждающий ее качество и безопасность - сертификат добровольной сертификации", - сказала собеседница. Также важно обратить внимание на материал, из которого сделана искусственная ель, достаточно ли он огнестойкий. Должен быть приложен сертификат пожарной безопасности изделия. Лаухина посоветовала рассмотреть елку при хорошем освещении. На ней не должно быть подтеков клея, неровностей. Дерево должно легко собираться и разбираться. Ветки должны быть надежно закреплены, хвоя на ветках также должна крепко держаться и не осыпаться. Собеседница отметила, что прилагаемая к ели информация о дате изготовления, правилах и условия использования, материалах и производителе должна быть нанесена на этикетку на русском языке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , новый год, россия