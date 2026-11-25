https://1prime.ru/20261125/energoblok-875540575.html

Новый восьмой энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае прошел "горячую обкатку"

Новый восьмой энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае прошел "горячую обкатку" - 25.11.2026, ПРАЙМ

Новый восьмой энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае прошел "горячую обкатку"

Новый восьмой энергоблок Тяньваньской АЭС в КНР успешно прошел важнейший этап испытаний, так называемую "горячую обкатку", начало его пуска намечено на первый... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T14:19+0300

2026-11-25T14:19+0300

2026-11-25T14:19+0300

китай

кнр

росатом

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875540575.jpg?1795605596

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Новый восьмой энергоблок Тяньваньской АЭС в КНР успешно прошел важнейший этап испытаний, так называемую "горячую обкатку", начало его пуска намечено на первый квартал 2027 года, сообщил "Росатом". "Энергоблок № 8 АЭС "Тяньвань", сооружаемый в Китае по российскому проекту ВВЭР-1200, готовится к загрузке ядерного топлива – накануне на блоке успешно завершен обязательный этап в программе подготовки энергоблока к физическому пуску – "горячая обкатка" реакторной установки... Начало физического пуска блока №8 запланировано на первый квартал 2027 года", - говорится в сообщении российской госкорпорации.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, кнр, росатом