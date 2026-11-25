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Новый восьмой энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае прошел "горячую обкатку"
Новый восьмой энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае прошел "горячую обкатку" - 25.11.2026, ПРАЙМ
Новый восьмой энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае прошел "горячую обкатку"
Новый восьмой энергоблок Тяньваньской АЭС в КНР успешно прошел важнейший этап испытаний, так называемую "горячую обкатку", начало его пуска намечено на первый... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:19+0300
2026-11-25T14:19+0300
2026-11-25T14:19+0300
китай
кнр
росатом
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Новый восьмой энергоблок Тяньваньской АЭС в КНР успешно прошел важнейший этап испытаний, так называемую "горячую обкатку", начало его пуска намечено на первый квартал 2027 года, сообщил "Росатом".
"Энергоблок № 8 АЭС "Тяньвань", сооружаемый в Китае по российскому проекту ВВЭР-1200, готовится к загрузке ядерного топлива – накануне на блоке успешно завершен обязательный этап в программе подготовки энергоблока к физическому пуску – "горячая обкатка" реакторной установки... Начало физического пуска блока №8 запланировано на первый квартал 2027 года", - говорится в сообщении российской госкорпорации.
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китай, кнр, росатом
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Новый восьмой энергоблок Тяньваньской АЭС в КНР успешно прошел важнейший этап испытаний, так называемую "горячую обкатку", начало его пуска намечено на первый квартал 2027 года, сообщил "Росатом".
"Энергоблок № 8 АЭС "Тяньвань", сооружаемый в Китае по российскому проекту ВВЭР-1200, готовится к загрузке ядерного топлива – накануне на блоке успешно завершен обязательный этап в программе подготовки энергоблока к физическому пуску – "горячая обкатка" реакторной установки... Начало физического пуска блока №8 запланировано на первый квартал 2027 года", - говорится в сообщении российской госкорпорации.