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СМИ: новый бюджет ЕС может оказаться меньше нынешнего из-за инфляции и экономии

СМИ: новый бюджет ЕС может оказаться меньше нынешнего из-за инфляции и экономии - 25.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: новый бюджет ЕС может оказаться меньше нынешнего из-за инфляции и экономии

Новый бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы может оказаться меньше нынешнего из-за высокой инфляции и предложенного сокращения расходов на 204 миллиарда евро,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:21+0300

2026-11-25T09:21+0300

2026-11-25T09:21+0300

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - ПРАЙМ. Новый бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы может оказаться меньше нынешнего из-за высокой инфляции и предложенного сокращения расходов на 204 миллиарда евро, сообщает издание Rapporteur со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии. Согласно расчетам ЕК, предложенный главой Евросовета Антониу Коштой бюджет составит 0,97% всей экономики Евросоюза против 0,98% в действующем бюджете. При этом в расчет не включены выплаты по долгам, накопленным ЕС во время пандемии коронавируса и украинским кредитам. Как отмечает издание, первоначально Еврокомиссия предлагала выделить на следующие семь лет значительно больше средств, однако инфляция уже снизила реальную стоимость этих денег. Кошта предложил дополнительно сократить расходы на 204 миллиарда евро, главным образом за счет программ повышения конкурентоспособности европейской экономики. При этом Евросоюз хочет увеличивать расходы на оборону, Украину, поддержку промышленности и погашение долгов. По прогнозу Еврокомиссии, инфляция в ЕС составит 3,3% в 2026 году и 3,2% в 2027 году. Переговоры о бюджете продолжаются. Ряд стран ЕС требует увеличить финансирование, тогда как Германия и другие государства настаивают на дальнейшей экономии. Окончательное решение пока не принято. Лидеры ЕС обсудят бюджет на специальном саммите в конце недели.

украина

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мировая экономика, украина, германия, ес, ек, евросовет, европа