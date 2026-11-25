https://1prime.ru/20261125/es-875522862.html

ЕС пригрозил крупными штрафами сайтам для взрослых из-за доступа детей, пишет FT

ЕС пригрозил крупными штрафами сайтам для взрослых из-за доступа детей, пишет FT - 25.11.2026, ПРАЙМ

ЕС пригрозил крупными штрафами сайтам для взрослых из-за доступа детей, пишет FT

Четырем крупным сайтам с контентом для взрослых грозят огромные штрафы за то, что несовершеннолетние могут беспрепятственно просматривать их материалы, сообщает | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:37+0300

2026-11-25T09:37+0300

2026-11-25T09:37+0300

общество

ес

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - ПРАЙМ. Четырем крупным сайтам с контентом для взрослых грозят огромные штрафы за то, что несовершеннолетние могут беспрепятственно просматривать их материалы, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. По информации издания, для доступа к содержимому этих сайтов достаточно одним нажатием кнопки подтвердить, что пользователю исполнилось 18 лет. Еврокомиссия считает такие меры защиты детей недостаточными. Компании пытаются договориться с Брюсселем об усилении проверки возраста пользователей, чтобы избежать дальнейших штрафов. Однако предложенные ими меры пока не удовлетворили Еврокомиссию. "Мы изучаем, что можем сделать", - сообщил изданию один из европейских чиновников. При этом, по словам собеседников издания, компаниям, независимо от переговоров, все равно грозят штрафы за уже допущенные нарушения. По законодательству ЕС они могут достигать 6% мирового годового оборота. Еврокомиссия разрабатывает единую европейскую систему проверки возраста, которая позволит подтверждать совершеннолетие без раскрытия дополнительных персональных данных. До ее внедрения Брюссель обсуждает временные меры защиты детей. При этом сами компании предупреждают, что слишком жесткие ограничения могут заставить пользователей просто переходить на небольшие сайты, где проверка возраста еще слабее. Поэтому государства ЕС параллельно усиливают контроль и за такими площадками. Расследование в отношении четырех крупных сайтов с контентом 18+ началось в мае 2025 года. Окончательное решение о штрафах пока не принято.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , ес