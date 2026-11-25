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FT: ЕС создаст фонд для снижения технологической зависимости от США и Китая

FT: ЕС создаст фонд для снижения технологической зависимости от США и Китая - 25.11.2026, ПРАЙМ

FT: ЕС создаст фонд для снижения технологической зависимости от США и Китая

Евросоюз разрабатывает планы создания инвестиционного фонда объемом до 50 миллиардов евро для поддержки европейских компаний в сфере искусственного интеллекта и | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:58+0300

2026-11-25T09:58+0300

2026-11-25T09:58+0300

технологии

финансы

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз разрабатывает планы создания инвестиционного фонда объемом до 50 миллиардов евро для поддержки европейских компаний в сфере искусственного интеллекта и квантовых технологий, чтобы попытаться снизить зависимость от США и Китая, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. "Это долгосрочные, стабильные инвестиции в рискованные проекты. Это противоположность тому, что ЕС обычно делает", - заявил изданию один из чиновников, участвующих в обсуждении инициативы. Предполагается, что новый фонд Sovereign Tech Equity Fund будет вкладывать средства в перспективные европейские технологические компании на более длительные сроки и с более высоким риском, чем существующие программы ЕС. Еврокомиссия рассчитывает использовать средства бюджета ЕС для привлечения частных инвестиций. По словам источников, на каждый вложенный евро планируется привлекать до шести евро дополнительного финансирования. Еврокомиссар по технологическому суверенитету Хенна Вирккунен уже обсудила инициативу с Европейским инвестиционным банком. Подробности работы фонда планируется представить в феврале 2027 года. По оценке Еврокомиссии, для достижения полной технологической независимости Евросоюзу потребуется около 500 миллиардов евро. Предлагаемый фонд должен обеспечить примерно десятую часть этой суммы. Окончательное решение о создании фонда и источниках его финансирования пока не принято.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, сша, китай, ес