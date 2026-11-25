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ЕС продолжает смягчать собственные правила будущего использования углеводородов
ЕС продолжает смягчать собственные правила будущего использования углеводородов - 25.11.2026, ПРАЙМ
ЕС продолжает смягчать собственные правила будущего использования углеводородов
Евросоюз продолжает смягчать собственные правила будущего использования углеводородов, заявил генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T17:33+0300
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2026-11-25T17:33+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз продолжает смягчать собственные правила будущего использования углеводородов, заявил генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс.
"Несмотря на то, что Европейский союз (ЕС) разработал инициативы по сокращению доли углеводородов в своей энергетической структуре, он продолжает смягчать собственные правила, касающиеся будущего использования углеводородов", - говорится в статье генсека ОПЕК на сайте организации.
Так генсек прокомментировал итоги 31-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
ОПЕК признает важность климатических амбиций стран и принимает тот факт, что некоторые государства продолжают обсуждать и продвигать идею отказа от углеводородов, но действия стран зачастую говорят о другом, говорится в заявлении аль-Гайса.
Так, ЕС между 2021 и 2025 годами нарастил импортные мощности сжиженного природного газа более чем на треть и практически удвоил импорт СПГ за этот период, указывает генсек ОПЕК.
Также многие европейские страны откладывают поэтапный вывод из эксплуатации угольных электростанций, а ЕС принял меры по смягчению запрета на двигатели внутреннего сгорания, который вступает в силу в 2035 году.
Климатическая конференция ООН (COP31) завершилась в воскресенье, продлившись на двое суток дольше отведенного организаторами времени, но итоговый документ так и не был принят. Аналогичная ситуация имела место в Копенгагене в 2009 году, когда сторонам не удалось согласовать итоговый документ.
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хайсам аль-гайс, ес, опек, оон
Хайсам аль-Гайс, ЕС, ОПЕК, ООН
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз продолжает смягчать собственные правила будущего использования углеводородов, заявил генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс.
"Несмотря на то, что Европейский союз (ЕС) разработал инициативы по сокращению доли углеводородов в своей энергетической структуре, он продолжает смягчать собственные правила, касающиеся будущего использования углеводородов", - говорится в статье генсека ОПЕК на сайте организации.
Так генсек прокомментировал итоги 31-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
ОПЕК признает важность климатических амбиций стран и принимает тот факт, что некоторые государства продолжают обсуждать и продвигать идею отказа от углеводородов, но действия стран зачастую говорят о другом, говорится в заявлении аль-Гайса.
Так, ЕС между 2021 и 2025 годами нарастил импортные мощности сжиженного природного газа более чем на треть и практически удвоил импорт СПГ за этот период, указывает генсек ОПЕК.
Также многие европейские страны откладывают поэтапный вывод из эксплуатации угольных электростанций, а ЕС принял меры по смягчению запрета на двигатели внутреннего сгорания, который вступает в силу в 2035 году.
Климатическая конференция ООН (COP31) завершилась в воскресенье, продлившись на двое суток дольше отведенного организаторами времени, но итоговый документ так и не был принят. Аналогичная ситуация имела место в Копенгагене в 2009 году, когда сторонам не удалось согласовать итоговый документ.