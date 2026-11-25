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ЕЦБ и Банк Швеции присоединятся к системе валовых расчетов T2

ЕЦБ и Банк Швеции присоединятся к системе валовых расчетов T2 - 25.11.2026, ПРАЙМ

ЕЦБ и Банк Швеции присоединятся к системе валовых расчетов T2

Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Швеции заключили соглашение о присоединении Швеции к системе валовых расчетов в режиме реального времени T2,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T21:57+0300

2026-11-25T21:57+0300

2026-11-25T21:57+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Швеции заключили соглашение о присоединении Швеции к системе валовых расчетов в режиме реального времени T2, принадлежащей Евросистеме, сообщил регулятор. "Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Швеции (Sveriges Riksbank) заключили соглашение о присоединении Швеции к T2 - системе валовых расчетов в режиме реального времени, принадлежащей Евросистеме", - говорится в сообщении. Отмечается, что данное соглашение позволит Банку Швеции использовать систему T2 для проведения расчетов по крупным платежам в шведских кронах. ЕЦБ указывает, что переход Банка Швеции на эту систему запланирован на февраль 2030 года. Европейский финансовый регулятор поясняет, что сервисы T2 представляют собой инфраструктуру финансового рынка Евросистемы, которая предназначена для проведения крупных платежей, осуществления мгновенных платежей, расчетов по операциям с ценными бумагами, а также для управления их обеспечением. ЕЦБ добавляет, что помимо расчетов в евро, платформа T2 уже поддерживает проведение крупных платежей в датских кронах, а мгновенные платежи доступны с использованием национальных валют обоих скандинавских государств.

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банки, финансы, швеция, ецб