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Движение поездов под Ла-Маншем ограничено из-за забастовки работников Eurostar

Движение поездов под Ла-Маншем ограничено из-за забастовки работников Eurostar - 25.11.2026, ПРАЙМ

Движение поездов под Ла-Маншем ограничено из-за забастовки работников Eurostar

Железнодорожная компания Eurostar, занимающаяся пассажирскими перевозками между Великобританией и континентальной Европой, сообщила о частичной отмене поездов... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T12:53+0300

2026-11-25T12:53+0300

2026-11-25T12:53+0300

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мировая экономика

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ЛОНДОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожная компания Eurostar, занимающаяся пассажирскими перевозками между Великобританией и континентальной Европой, сообщила о частичной отмене поездов из-за неожиданной забастовки работников. "В связи с забастовкой некоторых сотрудников Eurostar без предварительного уведомления ваши поезда были отменены", - говорится в уведомлении компании. Как следует из уведомления, всего утром в среды отменены семь поездов. Причины забастовки не уточняются.

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бизнес, мировая экономика, великобритания, европа