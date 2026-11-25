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Движение поездов под Ла-Маншем ограничено из-за забастовки работников Eurostar
Движение поездов под Ла-Маншем ограничено из-за забастовки работников Eurostar - 25.11.2026, ПРАЙМ
Движение поездов под Ла-Маншем ограничено из-за забастовки работников Eurostar
Железнодорожная компания Eurostar, занимающаяся пассажирскими перевозками между Великобританией и континентальной Европой, сообщила о частичной отмене поездов... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T12:53+0300
2026-11-25T12:53+0300
2026-11-25T12:53+0300
бизнес
мировая экономика
великобритания
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ЛОНДОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожная компания Eurostar, занимающаяся пассажирскими перевозками между Великобританией и континентальной Европой, сообщила о частичной отмене поездов из-за неожиданной забастовки работников. "В связи с забастовкой некоторых сотрудников Eurostar без предварительного уведомления ваши поезда были отменены", - говорится в уведомлении компании. Как следует из уведомления, всего утром в среды отменены семь поездов. Причины забастовки не уточняются.
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Бизнес, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА
ЛОНДОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожная компания Eurostar, занимающаяся пассажирскими перевозками между Великобританией и континентальной Европой, сообщила о частичной отмене поездов из-за неожиданной забастовки работников.
"В связи с забастовкой некоторых сотрудников Eurostar без предварительного уведомления ваши поезда были отменены", - говорится в уведомлении компании.
Как следует из уведомления, всего утром в среды отменены семь поездов.
Причины забастовки не уточняются.