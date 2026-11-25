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"Еврохим" отказался от иска к итальянской Maire на 17 миллиардов рублей

"Еврохим" отказался от иска к итальянской Maire на 17 миллиардов рублей - 25.11.2026, ПРАЙМ

"Еврохим" отказался от иска к итальянской Maire на 17 миллиардов рублей

Дочерняя структура "Еврохима", одного из крупнейших в мире производителей удобрений, направила в арбитражный суд Москвы ходатайство с отказом от иска к... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:10+0300

2026-11-25T16:10+0300

2026-11-25T16:10+0300

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андрей мельниченко

еврохим

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Дочерняя структура "Еврохима", одного из крупнейших в мире производителей удобрений, направила в арбитражный суд Москвы ходатайство с отказом от иска к итальянской компании Maire, мировому лидеру в инжиниринге для перерабатывающей промышленности, о взыскании около 179,9 миллиарда рублей. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, ходатайство поступило в суд 24 ноября. Оно может быть рассмотрено на ближайшем заседании, которое суд ранее назначил на 26 ноября. Причины отказа не приводятся. Иск ООО "Еврохим Северо-Запад-2" поступил в суд в марте. В нем заявлены требования о взыскании с Maire более 159,2 миллиарда рублей убытков, около 8,1 миллиарда рублей неосновательного обогащения, свыше 3,8 миллиарда рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, убытки в размере около 8,8 миллиарда рублей истец просит взыскать солидарно с Maire и ее подконтрольных компаний – итальянской Tecnimont и российской "МТ Руссия". Как ранее пояснил истец в суде, это убытки, связанные с замещающими сделками. Суд попросил представить подробный расчет этой части иска. Ранее суды четырех инстанций, включая Верховный, по другому иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2" взыскали более 171 миллиарда рублей с Tecnimont и его дочернего ООО "МТ Руссия". В эту сумму вошло более 159,2 миллиарда рублей убытков, около 8,1 миллиарда рублей неосновательного обогащения и более 3,8 миллиарда рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. "Еврохим Северо-Запад-2" как заказчик проекта строительства в Ленинградской области предприятия по производству карбамида и аммиака предъявил соответствующие требования к подрядчикам ввиду их отказа от исполнения обязательств по договорам из-за международных санкций в 2022 году. В новом иске требования к Maire предъявлены как к гаранту Tecnimont и "МТ Руссия", пояснил представитель истца. Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году российским предпринимателем Андреем Мельниченко. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. С марта 2022 года Мельниченко покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима".

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бизнес, газ, москва, ленинградская область, андрей мельниченко, еврохим