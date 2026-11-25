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В Европе под угрозой оказались 3,7 миллиона рабочих мест

В Европе под угрозой оказались 3,7 миллиона рабочих мест - 25.11.2026, ПРАЙМ

В Европе под угрозой оказались 3,7 миллиона рабочих мест

Около 3,7 миллиона рабочих мест оказались под угрозой на фоне ухудшения финансового положения европейской промышленности, где уже половина крупных предприятий... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:18+0300

2026-11-25T09:18+0300

2026-11-25T09:18+0300

мировая экономика

промышленность

европа

китай

сша

mckinsey

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - ПРАЙМ. Около 3,7 миллиона рабочих мест оказались под угрозой на фоне ухудшения финансового положения европейской промышленности, где уже половина крупных предприятий испытывает финансовые трудности, следует из опубликованного исследования консалтинговой компании McKinsey, с которым ознакомилось РИА Новости. "Около 45% компаний находились в состоянии финансового стресса или серьезных финансовых затруднений в 2025 году. Это на три процентных пункта больше, чем в 2024 году, и на шесть пунктов больше, чем в 2023 году. Предварительные данные за 2026 год указывают на ускорение ухудшения ситуации… Это ставит под прямую угрозу около 3,7 миллиона рабочих мест", - говорится в исследовании. Согласно представленному в документе графику, в 2026 году доля компаний, испытывающих финансовые трудности, достигла 50%, причем 42% предприятий находятся в категории серьезных финансовых затруднений, еще 8% испытывают повышенную финансовую нагрузку. Исследование охватывает почти 1,2 тысячи государственных и частных промышленных компаний Европы с годовой выручкой более 100 миллионов евро. Аналитики оценивали изменение прибыли, денежные потоки и долговую нагрузку предприятий. Среди основных причин ухудшения положения европейской промышленности называются высокие расходы на энергию и рабочую силу, недостаточная производительность и усиление международной конкуренции, прежде всего со стороны Китая. По расчетам McKinsey, производительность труда в китайской промышленности примерно в полтора раза превышает европейскую, тогда как затраты на энергию в Европе в среднем более чем в полтора раза выше, чем в Китае и США. В результате европейские предприятия сталкиваются с сокращением доходности, удорожанием финансирования и снижением возможностей для новых инвестиций. Аналитики отмечают, что финансовые проблемы затрагивают практически все европейские страны. Особенно высокая доля предприятий, испытывающих трудности, зафиксирована в Португалии, Люксембурге, Нидерландах и Испании. В Германии доля таких компаний за год увеличилась на 12 процентных пунктов. McKinsey предупреждает, что без повышения производительности, сокращения издержек и структурной перестройки европейская промышленность рискует продолжить терять конкурентоспособность на мировом рынке.

европа

китай

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мировая экономика, промышленность, европа, китай, сша, mckinsey