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ЕК отложила реформу оборонных закупок ЕС из-за разногласий, пишут СМИ

ЕК отложила реформу оборонных закупок ЕС из-за разногласий, пишут СМИ - 25.11.2026, ПРАЙМ

ЕК отложила реформу оборонных закупок ЕС из-за разногласий, пишут СМИ

Еврокомиссия отложила представление реформы правил оборонных закупок Евросоюза на фоне разногласий о предпочтении европейских производителей вооружений и... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T11:58+0300

2026-11-25T11:58+0300

2026-11-25T11:58+0300

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия отложила представление реформы правил оборонных закупок Евросоюза на фоне разногласий о предпочтении европейских производителей вооружений и совместных закупках, сообщает издание Rapporteur. "Пересмотр директивы об оборонных закупках и сообщение о европейском оборонном рынке вновь исключены из повестки этого года. Ранее мы сообщали, что они будут представлены 9 декабря", - говорится в публикации. По информации издания, теперь Еврокомиссия предварительно ориентируется на февраль 2027 года, однако и этот срок остается неокончательным. Как отмечает Rapporteur, одной из причин разногласий является намерение Еврокомиссии ограничить практику использования государствами исключений из общеевропейских правил закупок под предлогом национальной безопасности. При этом представитель одной из крупнейших европейских оборонных компаний заявил изданию, что в конечном счете реформа "никому не нужна" и лишь усиливает споры о приоритете европейского вооружения и совместных закупках. Еврокомиссия предлагает выделить 130 миллиардов евро на оборону и космос в рамках следующего семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Страны сообщества продолжают расходиться во мнениях о том, какие вооружения закупать и каким производителям отдавать предпочтение.

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мировая экономика, ес, европа, еврокомиссия, ек