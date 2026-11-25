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Волна арктического холода в Европе спровоцировала антирекорды по отбору газа
Волна арктического холода в Европе спровоцировала антирекорды по отбору газа - 25.11.2026, ПРАЙМ
Волна арктического холода в Европе спровоцировала антирекорды по отбору газа
Волна арктического холода в Европе спровоцировала очередные антирекорды по отбору газа из подземных хранилищ (ПХГ), заявил "Газпром". | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T17:24+0300
2026-11-25T17:24+0300
2026-11-25T17:24+0300
газ
россия
европа
германия
газпром
gas infrastructure europe
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Волна арктического холода в Европе спровоцировала очередные антирекорды по отбору газа из подземных хранилищ (ПХГ), заявил "Газпром".
"Волна арктического холода в Европе спровоцировала очередные антирекорды по отбору газа из хранилищ", - говорится в сообщении.
"Газпром" отметил со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe, что 23 ноября отбор из европейских ПХГ стал исторически максимальным для этой даты. Зафиксирован почти двукратный рост показателя по сравнению с предыдущими сутками.
"Заполненность ПХГ Германии, обладающей крупнейшими мощностями хранения в Европе, продолжает снижаться и находится уже на уровне 55%. 23 ноября из немецких ПХГ поднят наибольший для этой даты объем газа за всю историю наблюдений. Аналогичный суточный антирекорд установлен во Франции", - добавляется в сообщении.
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газ, россия, европа, германия, газпром, gas infrastructure europe
Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Газпром, Gas Infrastructure Europe
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Волна арктического холода в Европе спровоцировала очередные антирекорды по отбору газа из подземных хранилищ (ПХГ), заявил "Газпром".
"Волна арктического холода в Европе спровоцировала очередные антирекорды по отбору газа из хранилищ", - говорится в сообщении.
"Газпром" отметил со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe, что 23 ноября отбор из европейских ПХГ стал исторически максимальным для этой даты. Зафиксирован почти двукратный рост показателя по сравнению с предыдущими сутками.
"Заполненность ПХГ Германии, обладающей крупнейшими мощностями хранения в Европе, продолжает снижаться и находится уже на уровне 55%. 23 ноября из немецких ПХГ поднят наибольший для этой даты объем газа за всю историю наблюдений. Аналогичный суточный антирекорд установлен во Франции", - добавляется в сообщении.