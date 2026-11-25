https://1prime.ru/20261125/evrostat-875561713.html

Евростат: каждый одиннадцатый житель ЕС не может нормально обогреть жилье

Евростат: каждый одиннадцатый житель ЕС не может нормально обогреть жилье - 25.11.2026, ПРАЙМ

Евростат: каждый одиннадцатый житель ЕС не может нормально обогреть жилье

Доля населения ЕС, которое не может позволить себе поддерживать в жилище достаточно комфортную температуру, по итогам 2025 года составила 8,8%, следует из... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T22:18+0300

2026-11-25T22:18+0300

2026-11-25T22:23+0300

финляндия

эстония

польша

евростат

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Доля населения ЕС, которое не может позволить себе поддерживать в жилище достаточно комфортную температуру, по итогам 2025 года составила 8,8%, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. Как поясняет Евростат, возможность поддерживать в жилище достаточно теплую температуру зависит от нескольких факторов, включая финансовую доступность отопления, общее состояние здания, географическое расположение и стоимость энергоресурсов. Согласно данным ведомства, лучше всего ситуация с обогревом жилья обстоит в Финляндии - там себе соответствующий уровень комфорта по итогам прошлого года не могли обеспечить лишь 2,6% населения. В число наиболее благополучных с точки зрения исследуемого показателя стран также вошли Эстония (3,1%) и Польша (3,2%). Напротив, больше всего усилий по отоплению домов требуется жителям Греции - там доля населения с недостаточно комфортными условиями проживания составляет 18,1%. Также довольно высокий показатель по итогам прошлого года был зафиксирован в Литве (16,7%) и Болгарии (16,1%).

финляндия

эстония

польша

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финляндия, эстония, польша, евростат