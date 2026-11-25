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Файзуллин рассказал о введении госэкспертизы стоимости жилищного строительства
Файзуллин рассказал о введении госэкспертизы стоимости жилищного строительства - 25.11.2026, ПРАЙМ
Файзуллин рассказал о введении госэкспертизы стоимости жилищного строительства
Введение механизма государственной экспертизы стоимости жилищного строительства повысит прозрачность ценообразования, заявил глава Минстроя России Ирек... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:01+0300
2026-11-25T14:01+0300
2026-11-25T14:01+0300
россия
недвижимость
москва
ирек файзуллин
госдума
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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Введение механизма государственной экспертизы стоимости жилищного строительства повысит прозрачность ценообразования, заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин на правительственном часе в Госдуме.
"Для повышения прозрачности (ценообразования – ред.) совместно с ведомствами начали прорабатывать вопросы введения механизма государственной экспертизы на жилищное строительство. Это позволит фактически иметь уже реальную себестоимость каждого проекта, который строится в нашей стране. Ряд регионов это поддерживает, мы отрабатываем с Москвой и просим поддержать инициативу", – сказал он.
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россия, недвижимость, москва, ирек файзуллин, госдума
РОССИЯ, Недвижимость, МОСКВА, Ирек Файзуллин, Госдума
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Введение механизма государственной экспертизы стоимости жилищного строительства повысит прозрачность ценообразования, заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин на правительственном часе в Госдуме.
"Для повышения прозрачности (ценообразования – ред.) совместно с ведомствами начали прорабатывать вопросы введения механизма государственной экспертизы на жилищное строительство. Это позволит фактически иметь уже реальную себестоимость каждого проекта, который строится в нашей стране. Ряд регионов это поддерживает, мы отрабатываем с Москвой и просим поддержать инициативу", – сказал он.