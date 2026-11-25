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Фармасинтез запустит первое в России производство медоборудования для диализа

Фармасинтез запустит первое в России производство медоборудования для диализа - 25.11.2026, ПРАЙМ

Фармасинтез запустит первое в России производство медоборудования для диализа

Группа компаний "Фармасинтез" завершает подготовку к запуску первого в России производства медицинского оборудования и изделий для почечной терапии, говорится в | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:56+0300

2026-11-25T16:56+0300

2026-11-25T16:56+0300

промышленность

бизнес

россия

калужская область

минпромторг

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КАЛУГА, 25 ноя - ПРАЙМ. Группа компаний "Фармасинтез" завершает подготовку к запуску первого в России производства медицинского оборудования и изделий для почечной терапии, говорится в сообщении Минпромторга России. "Группа компаний Фармасинтез завершает подготовку к запуску первого в России импортозамещающего производства медицинского оборудования и изделий для диализных методов заместительной почечной терапии. Объем инвестиций в проект составил 2,1 млрд рублей", - сказали в министерстве. В ведомстве отметили, что проект имеет стратегическое значение для российского здравоохранения. Его выход позволит обеспечить потребности не менее 60% российских пациентов, получающих гемодиализ, и до 100% пациентов на перитонеальном диализе. Доля отечественных медизделий для диализных методов заместительной почечной терапии, по экспертным оценкам, составит порядка 80%. "Производственные мощности завода рассчитаны на ежегодный выпуск 2 тыс. аппаратов для диализа и экстракорпоральной очистки крови, 5 млн диализаторов, а также миллионов единиц расходных материалов. Общая площадь производственных помещений при выходе на проектную мощность составит около 12 тыс. кв. м. Высокий уровень автоматизации обеспечат более 80 промышленных роботов", - рассказали в компании. Там также отметили, что на момент запуска предприятия уровень локализации производства расходных материалов составит не менее 50%, к 2029 году этот показатель планируется довести до 90% и выше. В рамках мероприятий, посвященных 15-летию Калужского фармацевтического кластера, заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева посетила завод Фармасинтез-Медтех, расположенный на территории индустриального парка "Росва" в Калужской области.

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промышленность, бизнес, россия, калужская область, минпромторг