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Фармасинтез запустит первое в России производство медоборудования для диализа
Фармасинтез запустит первое в России производство медоборудования для диализа - 25.11.2026, ПРАЙМ
Фармасинтез запустит первое в России производство медоборудования для диализа
Группа компаний "Фармасинтез" завершает подготовку к запуску первого в России производства медицинского оборудования и изделий для почечной терапии, говорится в | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T16:56+0300
2026-11-25T16:56+0300
2026-11-25T16:56+0300
промышленность
бизнес
россия
калужская область
минпромторг
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КАЛУГА, 25 ноя - ПРАЙМ. Группа компаний "Фармасинтез" завершает подготовку к запуску первого в России производства медицинского оборудования и изделий для почечной терапии, говорится в сообщении Минпромторга России.
"Группа компаний Фармасинтез завершает подготовку к запуску первого в России импортозамещающего производства медицинского оборудования и изделий для диализных методов заместительной почечной терапии. Объем инвестиций в проект составил 2,1 млрд рублей", - сказали в министерстве.
В ведомстве отметили, что проект имеет стратегическое значение для российского здравоохранения. Его выход позволит обеспечить потребности не менее 60% российских пациентов, получающих гемодиализ, и до 100% пациентов на перитонеальном диализе. Доля отечественных медизделий для диализных методов заместительной почечной терапии, по экспертным оценкам, составит порядка 80%.
"Производственные мощности завода рассчитаны на ежегодный выпуск 2 тыс. аппаратов для диализа и экстракорпоральной очистки крови, 5 млн диализаторов, а также миллионов единиц расходных материалов. Общая площадь производственных помещений при выходе на проектную мощность составит около 12 тыс. кв. м. Высокий уровень автоматизации обеспечат более 80 промышленных роботов", - рассказали в компании.
Там также отметили, что на момент запуска предприятия уровень локализации производства расходных материалов составит не менее 50%, к 2029 году этот показатель планируется довести до 90% и выше.
В рамках мероприятий, посвященных 15-летию Калужского фармацевтического кластера, заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева посетила завод Фармасинтез-Медтех, расположенный на территории индустриального парка "Росва" в Калужской области.
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промышленность, бизнес, россия, калужская область, минпромторг
Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, Калужская область, Минпромторг
КАЛУГА, 25 ноя - ПРАЙМ. Группа компаний "Фармасинтез" завершает подготовку к запуску первого в России производства медицинского оборудования и изделий для почечной терапии, говорится в сообщении Минпромторга России.
"Группа компаний Фармасинтез завершает подготовку к запуску первого в России импортозамещающего производства медицинского оборудования и изделий для диализных методов заместительной почечной терапии. Объем инвестиций в проект составил 2,1 млрд рублей", - сказали в министерстве.
В ведомстве отметили, что проект имеет стратегическое значение для российского здравоохранения. Его выход позволит обеспечить потребности не менее 60% российских пациентов, получающих гемодиализ, и до 100% пациентов на перитонеальном диализе. Доля отечественных медизделий для диализных методов заместительной почечной терапии, по экспертным оценкам, составит порядка 80%.
"Производственные мощности завода рассчитаны на ежегодный выпуск 2 тыс. аппаратов для диализа и экстракорпоральной очистки крови, 5 млн диализаторов, а также миллионов единиц расходных материалов. Общая площадь производственных помещений при выходе на проектную мощность составит около 12 тыс. кв. м. Высокий уровень автоматизации обеспечат более 80 промышленных роботов", - рассказали в компании.
Там также отметили, что на момент запуска предприятия уровень локализации производства расходных материалов составит не менее 50%, к 2029 году этот показатель планируется довести до 90% и выше.
В рамках мероприятий, посвященных 15-летию Калужского фармацевтического кластера, заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева посетила завод Фармасинтез-Медтех, расположенный на территории индустриального парка "Росва" в Калужской области.