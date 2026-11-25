https://1prime.ru/20261125/farmkompanii-875520648.html

Российские фармкомпании внедряют ИИ в разработку лекарств

Российские фармкомпании внедряют ИИ в разработку лекарств - 25.11.2026, ПРАЙМ

Российские фармкомпании внедряют ИИ в разработку лекарств

Российские фармацевтические компании применяют искусственный интеллект (ИИ) в разработке новых лекарственных препаратов, контроле качества продукции и... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:08+0300

2026-11-25T09:08+0300

2026-11-25T09:09+0300

технологии

бизнес

"промомед"

р-фарм

биннофарм групп

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российские фармацевтические компании применяют искусственный интеллект (ИИ) в разработке новых лекарственных препаратов, контроле качества продукции и автоматизации документооборота, рассказали РИА Новости участники рынка. Например, в компании "Промомед" ИИ используется во многих направлениях, но ключевое - это разработка новых лекарственных препаратов, в частности, поиск новых молекул. По словам директора "Промомед" по цифровой трансформации Ивана Колесникова, ИИ помогает специалистам ускорить этот процесс: чтобы создать новый препарат, нужно найти особую молекулу, которая подействует на болезнь, вручную проверять каждую долго и дорого, а ИИ делает это на компьютере. Затем специалисты проверяют предложенные искусственным интеллектом варианты в лаборатории. Кроме того, ИИ в компании помогает в работе с документами: сформировать регистрационное досье, провести анализ патентной чистоты и научных публикаций. Как рассказала корпоративный директор по качеству "Биннофарм Групп" Наала Гривапш, компания использует искусственный интеллект для контроля и отбраковки дефектной продукции на производственных линиях. "Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют каждую единицу первичной упаковки, выявляя посторонние включения, в том числе те, которые сложно или невозможно обнаружить в непрозрачных порошках", - отметила она, добавив, что ранее для такой проверки требовались дорогие рентгеновские аппараты. "Р-Фарм" тоже использует возможности ИИ в подготовке и проверке документов. Кроме того, с его помощью производитель пытается создать систему доставки лекарств в головной мозг через природный фильтр, который защищает мозг и мешает многим препаратам добраться до него. "Первую такую систему мы разрабатываем для антитела, предназначенного для терапии болезни Альцгеймера. ИИ предлагает варианты транспортного компонента, который должен помочь антителу проникнуть в головной мозг, а специалисты проверяют их в лаборатории", - уточнили в компании. В целом, по словам Колесникова, искусственный интеллект позволяет освободить специалистов от рутинных задач, так как может обрабатывать огромные объемы информации. "В фармацевтике цена ошибки особенно высока, поскольку от качества наших решений зависит безопасность пациентов. Поэтому эксперты проверяют результаты ИИ, прежде чем использовать их в дальнейшей работе. Последнее слово всегда остается за профильным специалистом", - заключили в "Р-Фарм".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, "промомед", р-фарм, биннофарм групп