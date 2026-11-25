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ФАС признала блокировку звонков без маркировки законной, пишет Ъ

ФАС признала блокировку звонков без маркировки законной, пишет Ъ - 25.11.2026, ПРАЙМ

ФАС признала блокировку звонков без маркировки законной, пишет Ъ

ФАС признала блокировку вызовов без маркировки законной, следует из ответа службы Национальному совету финансового рынка (НСФР, объединяет более 90 банков и... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T11:55+0300

2026-11-25T11:55+0300

2026-11-25T11:55+0300

финансы

нсфр

вымпелком

мегафон

технологии

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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. ФАС признала блокировку вызовов без маркировки законной, следует из ответа службы Национальному совету финансового рынка (НСФР, объединяет более 90 банков и других организаций) от 10 ноября, пишет "Коммерсантъ".Ранее НСФР обратился в ФАС с просьбой признать незаконным ограничение звонков банков в адрес клиентов из-за отсутствия маркировки. Банкиры посчитали, что реализация спланированного операторами связи ("Вымпелком", "МегаФон", МТС, "Т2 Мобайл") сценария коллективной блокировки вызовов крупнейших кредитных организаций имеет "признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке" и может привести к нарушению антимонопольного законодательства.Служба в ответе НСФР сослалась на требования ФЗ "О связи" и постановление правительства, которые утверждают порядок маркировки. В письме говорится, что информация об инициаторе телефонного вызова передается на телефон на основании договора, а операторы связи вправе приостановить оказание услуг в случае нарушения абонентом требований закона.С 1 сентября 2025 года вступили в силу требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц — мера призвана защитить граждан от мошенников. У операторов "большой четверки" маркировка стоит в среднем 30 копеек за попытку вызова. Операторы грозились блокировать банковские вызовы с 15 октября 2026 года, так как крупнейшие банки отказывались заключать договоры на маркировку. Однако затем Минцифры объявило, что стороны договорились об условиях и заключили договоры.Глава НСФР Андрей Емелин оценил расходы банковской системы на маркировку не менее чем в 3,5 миллиарда рублей в год. Он уверен, что формального основания для блокировки у операторов не было: "ФАС могла бы сыграть более активную роль в урегулировании этого спора, так как действия операторов по накручиванию цены приведут к росту затрат потребителей на услуги всех заказчиков вызовов" — заключил Емелин.При этом банки и операторы в итоге достигли соглашений по рыночным индивидуальным ценам меньше 25 копеек на безлимитной основе. По оценке "Новофона", дозваниваемость с маркированных номеров составляет 80–85%, с немаркированных — 40–50%. При этом следствием маркировки стало удорожание коммуникаций: "Подключение маркировки — платная услуга. Рост затрат касается не только банков, но и тех компаний, которые обязаны оповещать граждан, например медицинских организаций", — приводит издание слова директора по маркетингу "Новофона" Елены Волозовой.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, нсфр, вымпелком, мегафон, технологии