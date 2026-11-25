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ФФОМС планирует ввести углубленную диспансеризацию для ветеранов в 2027 году

ФФОМС планирует ввести углубленную диспансеризацию для ветеранов в 2027 году - 25.11.2026, ПРАЙМ

ФФОМС планирует ввести углубленную диспансеризацию для ветеранов в 2027 году

Углубленную диспансеризацию планируется ввести для ветеранов боевых действий в 2027 году, предусмотрено 14 исследований и 7 приемов врачей, сообщил глава ФФОМС... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:12+0300

2026-11-25T13:12+0300

2026-11-25T13:12+0300

общество

совет федерации

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Углубленную диспансеризацию планируется ввести для ветеранов боевых действий в 2027 году, предусмотрено 14 исследований и 7 приемов врачей, сообщил глава ФФОМС Илья Баланин. Баланин в среду принял участие в заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. "Также расширены гарантии для ветеранов боевых действий. Введена отдельная углубленная диспансеризация, не менее 14 исследований и 7 приемов врачей предусмотрено", - сказал Баланин.

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общество , совет федерации