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ФФОМС планирует ввести углубленную диспансеризацию для ветеранов в 2027 году
ФФОМС планирует ввести углубленную диспансеризацию для ветеранов в 2027 году - 25.11.2026, ПРАЙМ
ФФОМС планирует ввести углубленную диспансеризацию для ветеранов в 2027 году
Углубленную диспансеризацию планируется ввести для ветеранов боевых действий в 2027 году, предусмотрено 14 исследований и 7 приемов врачей, сообщил глава ФФОМС... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:12+0300
2026-11-25T13:12+0300
2026-11-25T13:12+0300
общество
совет федерации
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Углубленную диспансеризацию планируется ввести для ветеранов боевых действий в 2027 году, предусмотрено 14 исследований и 7 приемов врачей, сообщил глава ФФОМС Илья Баланин.
Баланин в среду принял участие в заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
"Также расширены гарантии для ветеранов боевых действий. Введена отдельная углубленная диспансеризация, не менее 14 исследований и 7 приемов врачей предусмотрено", - сказал Баланин.
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общество , совет федерации
Общество , Совет Федерации
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Углубленную диспансеризацию планируется ввести для ветеранов боевых действий в 2027 году, предусмотрено 14 исследований и 7 приемов врачей, сообщил глава ФФОМС Илья Баланин.
Баланин в среду принял участие в заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
"Также расширены гарантии для ветеранов боевых действий. Введена отдельная углубленная диспансеризация, не менее 14 исследований и 7 приемов врачей предусмотрено", - сказал Баланин.