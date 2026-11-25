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ФРС: Экономическая активность в США в октябре росла незначительными темпами

ФРС: Экономическая активность в США в октябре росла незначительными темпами - 25.11.2026, ПРАЙМ

ФРС: Экономическая активность в США в октябре росла незначительными темпами

Экономическая активность в США в октябре преимущественно росла незначительными или умеренными темпами, прогнозы на ближайшие месяцы были оптимистичными, следует | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T22:52+0300

2026-11-25T22:52+0300

2026-11-25T22:52+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Экономическая активность в США в октябре преимущественно росла незначительными или умеренными темпами, прогнозы на ближайшие месяцы были оптимистичными, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. "В восьми из двенадцати округов Федеральной резервной системы был отмечен рост от незначительного до умеренного, в то время как в четырех округах ситуация осталась без изменений. В целом, в большинстве округов ожидают роста от незначительного до умеренного", - говорится в документе. Респонденты из большинства округов сообщили о том, что потребительские расходы практически не изменились. При этом уверенная динамика наблюдалась в сфере туризма и путешествий, тогда как в индустрии развлечений и гостиничном бизнесе показатели оказались неоднозначными. При этом продажи автомобилей снизились, что, по мнению опрошенных, связано с высокими ценами на топливо и ростом процентных ставок. Активность на рынке жилой недвижимости также ослабела, поскольку снижение доступности жилья ограничило спрос, а строительная активность сократилась на фоне роста стоимости заимствований и увеличения затрат на строительство. Производственная деятельность умеренно ускорилась на фоне высокого спроса в ряде промышленных сегментов, который компенсировал спад в производстве товаров для потребительского рынка и жилищного сектора. ФРС также указывает, что уровень занятости несколько вырос из-за растущего спроса на рабочую силу, однако многие компании указывали на нежелание расширять штат в условиях неопределенности и ослабления потребительских расходов. Предложение рабочей силы в целом оставалось стабильным; найти сотрудников зачастую было относительно легко, хотя сложности с поиском квалифицированных специалистов и технического персонала сохранялись. Цены росли умеренными темпами в большинстве округов. Респонденты, по данным ФРС, были обеспокоены сохраняющимся давлением со стороны издержек, связанных с энергоносителями, транспортными услугами, здравоохранением, страхованием и таможенными пошлинами, а также расходами на сырье, металлы, грузоперевозки и специализированный импорт. "Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.

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мировая экономика, сша, нью-йорк, сан-франциско